Bella Hadid v šatech nastříkaných přímo na tělo. Zásadní moment v módní historii?

Kolekce pro jaro a léto 2023 od návrhářského dua Sébastiena Meyera a Arnauda Vaillanta se tento měsíc stala jednou z nejdiskutovanějších v programu pařížského týdne módy. Nádherná Bella Hadid dorazila na její závěr jen ve spodním prádle s rukou přes hrudník, postavila se mezi dva muže s namířenými pistolemi a začaly se dít věci.

Během devíti minut nasprejovali asistenti z londýnské společnosti Fabrican na modelčino tělo závoj bílých pavučin. Bílá vrstva se během okamžiku zpevnila, až připomínala křehký kokon. Dechberoucí moment korunovala designérka z domu Coperni, která modelku pohotově očistila, vytvořila jí v pavučinové kukle výstřih, zarovnala její lem a přes levé stehno prostřihla vysoký rozparek. Tadá! Všichni přítomní v údivu nevěděli, zda spíš tleskat, nebo žhavit své mobilní telefony, když se Bella procházela v instantních šatech z plechovky.

Návrháři uvádí, že takto nastříkanou textilii lze vysvléct, dokonce i vyprat a znovu obléknout. Šaty, které vynesla Bella Hadid, ale prý nebudou na prodej a pravděpodobně se na ně mohou zvědavci přijít jen podívat do showroomu značky Coperni.

Ačkoli se této teatrální části přehlídky dostalo masivního mediálního zájmu, nejde o nic nového. Autorem roztoku Fabrican, který při kontaktu s tělem rychle schne a mění se na netkanou textilii, je Manuel Torres a se svým vynálezem veřejnost seznámil již v roce 2010.

Ani forma, kterou designéři ze značky Coperni k prezentaci zvolili, není původní. Jak i sami přiznávají, nechali se při psaní scénáře inspirovat známým momentem z roku 1998, kdy návrhář Alexander McQueen poslal modelku v bělostných šatech napospas automatickým stříkacím pistolím s černou a žlutou barvou. O výročí této významné chvíle již Čekstajl nedávno informoval.

Okořenit módní přehlídku trochou divadla se rozhodli i jiní – o populární okamžik se v roce 2015 postaral třeba návrhář Hussein Chalayan, když na modelky v bílých pláštích pustil proudy vody. Pláštíky se před zraky diváků rozpustily a na tělech dívek se objevily nádherné minišaty.

Na značku Coperni se ale nelze zlobit. Vytvořit něco jen na efekt je v dnešní době sociálních sítí lákavé, ba téměř nutné. A vystoupení Belly Hadid bylo i pěknou podívanou, budoucnost ale Čekstajl v šatech ze spreje nevidí. Na to víme o použité substanci příliš málo. Látka je prý při prvním kontaktu s kůží studená a během nanášení je z ní silně cítit lepidlový odér. Textilie po uschnutí sice naoko působí jako bavlna nebo hedvábí, na dotek je ale prý elastická a připomíná gumu.

Může být takový materiál příjemný na nošení? A kdyby se už našel nějaký odvážlivec, který by v takto nastříkaném modelu vyrazil do společnosti, mohl by si v něm sednout nebo se prachobyčejně zpotit? Nu, krejčího zatím plechovka nenahradí.