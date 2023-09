Legendární model Birkin či Fendi Baguette. Chystá se online aukce ikonických vintage kabelek

Aukční portál Artslimit poprvé v historii českého trhu zařazuje do kolekce výtvarného umění fashion sekci ikonických vintage kabelek věhlasných módních domů. Aukce proběhne od 4. do 24. září. Kabelky budou vystaveny v rámci předaukční výstavy od 4. do 23. září v prostorách Galerie KODL. Dražit a detailněji se s nimi lze seznámit na artslimit.com.