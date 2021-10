Náhrdelník ve tvaru utržené oprátky. Překročil módní dům Givenchy všechny meze?

„Mysleli jsme si, že se módní průmysl odnaučil dávat modelkám na krk něco, co připomíná oprátku. Běda. Historie se opakuje,“ glosoval instagramový účet Diet Prada, který je označován za hlídacího psa módního průmyslu. Katovskou smyčku totiž ve své módní řadě pro rok 2019 už zobrazil dům Burberry, pouze jej pojal jako nevšední ozdobu dámské mikiny.



„Sebevražda není nic módního. Jak si může někdo myslet, že je v pořádku zobrazit oprátku v kolekci určené především mladým lidem,“ rozčílila se později modelka Liz Kennedy, která nevhodný oděv na mole předváděla.

Značka Burberry se tehdy za své necitlivé jednání omluvila. Naopak dům Givenchy, který si dodnes spojujeme s elegancí Audrey Hepburnové snídající před výlohou šperkařství Tiffany, se ke své nepříjemnosti oficiálně nevyjádřila.



„Ti, kdo mají se sebevraždou osobní zkušenost nebo kvůli ní ztratili někoho milovaného, mohou být dotčeni. Značky by si měly být jisté, že svému publiku nezpůsobují újmu,“ vysvětlila pro The Guardian Lisa Roxby z charitativní organizace Papyrus, která se zabývá prevencí sebevražd.

Zlatá oprátka jednoduše nepatří k bižu, kterou bychom u slavného módního domu, k jehož odkazům patří malé černé, čekali. Smrt a sebevražedné pomůcky jako stylové doplňky ale samozřejmě nejsou v módě nic nového. Třeba v japonské popkultuře lze najít estetiku yami-kawaii, které jsou kromě dívčí roztomilosti a pastelových barev vlastní i ozdoby v podobě falešných zbraní, náplastí, umělé krve nebo stříkaček.

Pokud by Givenchy vyráběl svůj náhrdelník v růžové, jistě by u vyznavačů tohoto stylu šel na dračku. Stejně jako vše s nápisem I want to die (v překladu Chci zemřít) nebo líčení s bílou kůží a zarudlýma očima.

Jenomže nejde o image vhodnou výsměchu. V zemi, kde je sebevražda častým řešením psychických obtíží, bývá pro mladé lidi yami-kawaii způsob, jak dát svému okolí najevo, že se necítí dobře.

Zbystřit bychom měli i mimo japonské reálie. Vždyť se na scénu po téměř dvaceti letech vrací subkultura emo s charakteristickou černou patkou do čela a ponurými výrazy. Móda je v tom tentokrát nevinně a jen následuje hudební průmysl, kterému vládne depresivně avantgardní hudebnice Billie Eilish. Ponurou trudomyslnost potvrzuje i návrat zpěvačky Adele s jejím černobílým albem, které nese název 30 a jeho hlavní inspirací je zpěvaččin rozvod. Inu, bude to prý smutný podzim, a tak Čekstajl doporučuje nastavit si do sluchátek radostnější playlist, ať to nekončí nákupem doplňků, které za to nestojí.