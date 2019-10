Peklo osmdesátek. Proč se vrátila obliba ramenních vycpávek, lesklých overalů a obřích náušnic?

Divoké módě 80. let podlehly velké módní domy, finančně dostupné řetězce i second handy. Proč se do šatníků vrátila doba, kterou si spojujeme s Petrou Janů v blyštivém overalu nebo s ­duem Kotvald–Hložek v růžovo-modré teplákovce?

O návratu velkých gumiček, džínsů se sklady a bílých kozaček se šuškalo již před třemi lety. Tehdy sociální síť Pinterest přišla s­informací, že její uživatelé v roce 2016 vyhledávali módu typickou pro 80. léta až o ­87 ­procent častěji než v předchozím­ roce. Znovuzrození rozměrných a ­lesklých časů plných velkých brýlí, obřích náušnic, masivních vycpávek a bohatých volánů se mohou pamětníci možná smát, ale návrháři, značky a jejich módy chtiví zákazníci měli už tehdy o ­vývoji trendů v­následujících letech jasno.



Loni na jaře publikoval deník The New York Times článek s titulkem Help! The ’80s are back (v překladu Pomoc! 80. léta jsou zpět). Respektovaná módní kritička Vanessa Friedmanová se v­ něm rozhořčuje nad tím, že si na posledním týdnu módy přišla jako uvězněná v čase. Přehlídky mladých začínajících tvůrců i­ známých módních domů totiž vypadaly, jako by se psal rok 1981. Což o to, recyklace trendů je běžná a ­v ­módním světě se s­ ní počítá, ale blyštivá extravagantní 80.­léta s sebou nesou jakousi pachuť. Friedmanová se prý na fotky svého adolescentního já v ­příšerných modelech z­ tehdejší doby nemůže ani podívat a navíc doufala, že móda a společnost, která ji nosí, chce jít kupředu, nikoli zpět.



Proč se tedy dnešní mileniálové a generace Z obléká do rozměrných šusťákových bund a v pase se přepásá ledvinkami stejně jako mladí před 40 lety? Důvodů je hned několik. Slavní návrháři jako Marc Jacobs, Alessandro Michele z ­Gucci nebo značka Versace zažívali svou pubertu, mládí i největší tvůrčí rozkvět právě v ­80. letech. Čerpání z této doby tak pro ně představuje milé nostalgické retro. Doba kolem roku 1985 si je ale navíc s­ tou dnešní v mnohém podobná.

Ženy s postavou Y

Vraťme se do doby reaganomiky v USA, do časů, kdy byla ve Velké Británii premiérkou Margaret Thatcherová alias Železná lady. Ekonomicky aktivními se tehdy staly děti, jejichž rodiče v 60. letech zakládali hnutí hippies. Rozevláté dlouhé vlasy, květované výšivky a uvolněnost mravů i­oděvu se střetla s generací, která netoužila po ničem jiném než naprostém opaku. Středobodem společnosti je v ­80.­letech vydělávání peněz, dobré zaměstnání a slibná kariéra. Získané finance je třeba náležitě utratit, a tak ve Spojených státech vznikají první nákupní centra. V osmdesátkách musel člověk s touhou po moci a­ luxusu i ­náležitě vypadat. Svůj sociální status tak dával na odiv drahým oblekem a kostýmem. Čím cílevědomější úmysly měl, tím byly větší i jeho vycpávky na ramenou. Uniformou každého správného yuppies (young urban professionals, v­ překladu mladý městský profesionál) se stal unisexový barevný blejzr.

Pro 80. léta je typický power dressing, tedy módní styl, který ženám umožňoval upevnit si autoritu v typicky mužském prostředí. Ve jménu emancipace se ženy zbavily zaoblených křivek a napodobovaly pánskou siluetu ve tvaru písmene Y – úzký pas a velká ramena. Dnes v kalhotách a saku vídáme Angelu Merkelovou nebo Hillary Clintonovou. Ženy se znovu hlásí o svá práva v diskusích za platovou rovnost či o sexuálním harašení na pracovišti pod hnutím #MeToo. A jednobarevné komplety, kalhoty a sako ze stejného materiálu, pro které bylo ještě před pár lety nutné zajít do obchodu zaměřeného výhradně na formální módu, nabízejí dnes i běžné řetězce – černou barvou počínaje přes pískovcově hnědou, zářivě modrou i sytě červenou konče.



Puntíky princezny Diany

Stejně neodmyslitelný jako oblek výrazného střihu je pro 80. léta touha v něm dobře vypadat. Fitness centra se stala kultem a­vyučovala vrcholně populární cvičební styl aerobik. Cvičenky i cvičenci v­leginách, lykrových body, s čelenkou na hlavě a návleky na holeních si mimo posilovny dodávali energii pojídáním zdravé stravy. Kult těla rezonuje i dnešní společností posedlou během a jógou, jež prokládá pitím smoothie a konzumací rostlinné stravy obohacené o takzvané super potraviny.

Upracovaní manažeři neměli před 40­lety mezi pěstěním figury a výkonem povolání mnoho času. Novým pořádkům se tak přizpůsobila i móda a nadobro setřela rozdělení oblečení vhodného na den a­určeného po šesté hodině večerní. Propagátorem pohodlného oblečení byl oděvní návrhář Azzedine Alaia. Elasťáky, či chcete-li lycrové kalhoty, tehdy bylo možné potkat nejen v posilovně, ale i­v­supermarketu nebo při vyzvedávání dětí ze školy. Uvolněná móda je na svém vrcholu i­dnes. Legíny předbíhají v prodejích džínsy, tenisky jsou žádanější než boty na podpatku a boom zažívají i prostorné batohy.

Kromě manažerské a sportovní módy byly v 80. letech na vrcholu i romantické tendence. Její vůdčí osobností se stala princezna Diana, jejíž svatbu v opulentních smetanových šatech sledoval v roce 1981 téměř celý svět. Dnes je miláčkem fanoušků britské královské rodiny Kate Middletonová, Dianina snacha. Modely vévodkyně z Cambridge, romantické šaty a­ženské kabáty, jsou pod drobnohledem veřejnosti, neboť zákaznice se chtějí krásné Kate podobat alespoň oblečením.Média srovnávají garderobu Middletonové s­šatníkem její tchyně a vyzdvihují příležitosti, kdy se Kate oblékne navlas stejně jako matka prince Williama.

Před téměř 40 lety princezna vlastnila několik bílých šatů s černými puntíky a ­její světlá košile s nadýchanými rukávy a­se vzorem drobných černých čárek nedávno opět obletěla internet s připomínkou. Není se tak čemu divit, že když oděvní řetězec Zara před pár měsíci vyrobil volné bílé šaty s černými puntíky a tříčtvrtečním rukávem, model se stal okamžitě bestsellerem.