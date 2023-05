Jak si prezident Pavel uřízl ostudu. Se zavazadly to neumí ani zahraniční politici

Malé zavazadlo od britské sportovní značky Slazenger si generál ve výslužbě nesl poctivě sám, a tak někteří komentátoři vtipkovali, že si v ní veze kromě oblečení i výbavu k přežití nebo zbraň.

„Tašky jsou vyjádřením toho, kdo jsme, za čím si stojíme, v co věříme. Mnoho tašek bylo během naší historie použito k formulování politických myšlenek, uměleckému vyjádření, nebo dokonce hesel,“ vysvětlovala kurátorka Lucia Saviová před otevřením výstavy Bags Inside Out (Tašky naruby), která proběhla na přelomu roku 2021 a 2022 v britském Victoria and Albert Museum.

Co vyjádřil Petr Pavel svou taškou za pár stovek? Jistě skromnost, ale také neznalost. Za nošení vlastního báglu mohl u veřejnosti nasbírat plusové body, ovšem elegantněji střižená taška z kůže či pevného plátna a bez rozměrného loga by k sobě jistě nepřitáhla tolik zbytečné pozornosti.

Vkus pro zavazadla neměl ani milovník batohů Boris Johnson

Tašky jsou vůbec v politice speciální disciplínou, kterou umí jen málokdo ovládat. Pokud si státník vezme do ruky něco jiného než koženou brašnu či necesér, jasně tím vyvolá nechtěný zájem. A když si politička přehodí přes rameno místo praktické kabelky výrazný módní doplněk, bude společensky odsouzena.

Se zavazadly to neuměl ani bývalý britský premiér Boris Johnson. Věčně neučesaný s přepnutou košilí a kalhotami zastrčenými v ponožkách působil jako roztěkaný školák. A protože se po Londýně často pohyboval na kole, byl věrný praktickým ruksakům, jimiž korunoval antimódní styl.

Kabelkovou diplomacii překvapivě neovládala ani americká politička Hillary Clintonová, která si to u veřejnosti několikrát rozházela vynesením tašek z dílny Alexander McQueen či Ralph Lauren. A od té doby, co italská premiérka Giorgia Meloniová byla kritizována za své kabelky Louis Vuitton a Calvin Klein, nenosí tašky raději vůbec.

S výběrem správné kabely by ale dámám mohlo poradit sesterstvo Longchamp, do něhož patří bývalá kancléřka Angela Merkelová a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Obě si totiž oblíbily jednu z nejpopulárnějších kabelek na světě, kultovní model Le Pliage. Tato francouzská taška je ušitá z lehkého omyvatelného nylonu a má velká kožená ucha. Vejdou se do ní dokumenty i dámské nezbytnosti, takže je skvělá do parlamentu i na krátkou pracovní cestu. Navíc nevyvolává pozornost, když ji na chvíli podrží ochranka, a s cenovkou 2500 korun nepůsobí jako luxusní exemplář.

Naopak skvělý balanc mezi praktičností a eleganci drží Ursula von der Leyenová.

Skvělý tah se před třemi lety podařil i americké političce Alexandrii Ocasio-Cortez, když se na schodech Kapitolu objevila s vínovou kabelkou žádané značky Telfar. Ta byla poprvé ušita roku 2014 podle rozměrů obyčejné nákupní tašky a za krátkou dobu se stala symbolem nejen modemanů, ale především lidí s jinou barvou pleti a LGBT komunity.

Zkrátka ať už držené v ruce, nebo přehozené přes rameno, symboliku tašek se nevyplácí podceňovat. Otázkou už jen zůstává, zda ono příšerné zavazadlo Slazenger není jen oním mile autentickým doplňkem prezidenta, který nakupuje v polské tržnici a zvedá ze země cizí svršky. Neaspiruje tak náhodou taška se skákající šelmou na to, stát se stejným fenoménem jako kostkovaná flanelka?