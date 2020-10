Španělsko a móda. Problém s velikostmi, rychlá móda i haute couture

Všem teď dělá starosti koronavirus, ale i přesto jsou obchody plné. A tím nemyslím jenom supermarkety. Španělsko je díky svým světoznámým řetězcům královstvím takzvané rychlé módy. Zasloužil se o to zejména podnikatel z Galicie Amancio Ortega, který dnes patří mezi nejbohatší lidi na světě. Spolu s manželkou otevřel první obchod s oblečením v roce 1975 a dnes má po celém světě přes 2000 prodejen na pěti kontinentech.

V čem tkví obrovský úspěch Zary? Rychle se přizpůsobuje nejnovějším trendům a v obchodech se objevuje nové zboží dvakrát týdně. To nejmodernější, ale zároveň za přijatelnou cenu. O 10 let později vznikla skupina Inditex, kam patří také značky Pull and Bear, Stradivarius a Bershka, kde nakupují hlavně mladí, a pak Massimo Dutti a Uterque jako značky střední cenové kategorie.



Cenově dostupné a moderní, komu by se to nelíbilo? Se Zarou ale byla spojena i polemika: nejdříve to byly krejčovské dílny v Argentině a Brazílii, které musely být uzavřeny kvůli špatným hygienickým a pracovním podmínkám včetně dětské práce, a pak byla Zara obviněna z kopírování původní tvorby některých známých návrhářů nebo značek. Skutečnost je ovšem taková, že Zara je i nadále velice populární a během krize, která začala v roce 2008, její zisk ještě vzrostl. Amancio Ortega tak neustále bohatne a má své odpůrce, ale i zastánce.

Kateřina Ferenčíková Nolasco Kateřina Ferenčíková Nolasco žije v Baskicku, autonomním regionu na severu Španělska. Živí se jako učitelka angličtiny.

Určitě v jeho prospěch hovoří to, že věnuje obrovské finanční částky na dobročinné účely, v poslední době zejména na nákup nejnovějších přístojů pro onkologický výzkum a léčbu. Žije velmi diskrétním způsobem života a v médiích se téměř neobjevuje. Když vypukla koronavirová pandemie, Zara vyrobila zdarma velké množství ochranného oblečení pro zdravotníky a Ortega jim daroval přes 300 tisíc roušek.



Sama v Zaře i dalších obchodech z Inditexu občas nakupuji a většina mých kamarádek z Česka tam také zamířila, když byly u nás na návštěvě. Většinou ale hned zjistí, že velikosti neodpovídají těm českým. A to je poměrně velký problém, o kterém se tady často hovoří i v souvislosti s poruchami příjmu potravy. Španělsko sice bylo jednou z prvních zemí, která na madridském fashion weeku “Pasarela Cibeles” odmítla modelky, jejichž BMI bylo pod stanoveným minimem 18, ale na druhou stranu velikosti v obchodech ženám a hlavně dívkám na sebevědomí určitě nepřidají.

ZARA - limitovaná edice keramiky americké návrhářky Jessicy Hansové, jejíž motivy se objevují i na oblečení

Poruchy příjmu potravy jsou určitě složité a příčina není jen jedna, ale v posledních letech se v souvislosti s celkovým trendem “body positivity” začal vyvíjet tlak i na Inditex, aby v tomto smyslu provedl nějaké změny. Jediným větším konkurentem Inditexu je řetězec Mango, jehož majitelem je španělský podnikatel tureckého původu Isak Andic.

Mango zareagovalo okamžitě a uvedlo na trh novou značku nadměrných velikostí Violeta, kde zákaznice najdou oblečení až do velikosti 4XL. Zara jeho příklad následovala a u většiny modelů dnes vyrábí velikost XXL. Problém je ovšem v tom, že se velikosti celkově zmenšily. Má kamarádka z USA, která byla odkázána na nákupy amerických značek online, protože nosí nadměrné velikosti, se těšila, že si tak konečně koupí něco i v Zaře, ale nakonec byla velice zklamaná.



V poslední době také roste povědomí o udržitelnosti a ta je na první pohled s rychlou módou neslučitelná. Hodně odborníků tvrdí, že eticky a ekologicky vyráběné oblečení nemůže být levné. Myslím si, že jak Inditex, tak i Mango se v tomto smyslu hodně snaží: většina oblečení, které tam dnes najdeme, má cedulku “JOIN LIFE” nebo “COMMITTED”, což znamená, že bylo vyrobeno alespoň z částečně recyklovaných materiálů a způsobem, který je šetrnější k životnímu prostředí. Cena přitom zůstává stejná a to zákazníci určitě ocení. Mohou také do obchodů přinést na recyklaci staré oblečení, které už nenosí.



U nás v San Sebastianu je největší Zara ve Španělsku a zároveň jedna z největších na světě. Se svými 2800 m² a 150 zaměstnanci se stala takzvaným “flagship store”. Proč zrovna tady? Důvodem je blízkost Francie a velký počet zákazníků, kteří sem z této země pravidelně přijíždí nakupovat. S tím souvisí i jedna zajímavost: je to jediná Zara ve Španělsku, kam mají přístup psi. Jedná se o ústupek francouzským klientům - ti bez svých čtyřnohých miláčků neudělají ani krok a není proto výjimkou vidět právě francouzské zákaznice s svými mazlíčky, kteří se ukázněně procházejí po obchodě.

A to i v době koronavirové, která samozřejmě poznamenala i způsob nakupování. I tady byla Zara jedním z prvních obchodů s oblečením, které při rozvolňování otevřely, a musím říct, že dodržování hygienických opatření bylo opravdu příkladné, ať už se jednalo o rozestupy mezi zákazníky, gely na ruce nebo dezinfekci zkušebních kabinek.

Znamená to tedy, že španělská móda = řetězce? To určitě ne. Protipólem rychlé módy je haute couture, svět snů dostupný jen málokomu. Tady se nám většinou vybaví jména návrhářů francouzských, ale i Španělsko v ní má významné místo. Zasloužil se o to Cristóbal Balenciaga, nejvýznamnější španělský návrhář a jeden z nejznámějších tvůrců haute couture vůbec. Baskický původ prozrazuje jeho druhé příjmení, Eizaguirre. Narodil se v malém městečku Guetaria nedaleko San Sebastiánu, kde v roce 1919 otevřel svou první krejčovskou dílnu a obchod.

Když vypukla občanská válka, byl donucen svou už tehdy velice úspěšnou činnost ve Španělsku ukončit a v roce 1937 se přesunul do Paříže. Možná proto se mnozí domnívají, že se jedná o návrháře francouzského, a jeho baskické kořeny nejsou příliš známé. To se změnilo po otevření velice zajímavého muzea v jeho rodišti v Guetarii: architektonicky unikátní projekt spojil původní budovu domu, kde se návrhář narodil, s odvážně moderní přístavbou. Výsledek je podle mého názoru velice působivý. V muzeu mohou návštěvníci obdivovat mistrovu tvorbu v podobě stálých výstav i dočasných expozic, ta poslední s názvem “Móda a dědictví”. Občas se tam konají i módní přehlídky.

Balenciaga byl vrstevníkem Coco Chanelové, jejíž jméno je také spojeno s Baskickem, a to jeho francouzskou částí. V populárním přímořském letovisku Biarritz si v roce 1915 otevřela krejčovskou dílnu a oblékala evropskou šlechtu, která se tam uchýlila v době první světové války. Chanelová Balenciagu velice obdivovala a dokonce o něm prohlásila, že je jediný z návrhářů té doby, který opravdu ovládá krejčovinu. Byl prý schopen sám vytvořit úžasné šaty doslova z kusu látky. Tak vlastně jeho tvorba začala: babička budoucí belgické královny Fabioly trávila v Guetarii letní dovolenou a zaujal ji talent tehdy třináctiletého Cristóbala. Vyzvala ho tedy, aby z kusu látky ušil napodobeninu jednoho z jejích exkluzivních modelů.



Když se to Balenciagovi podařilo, stala se jeho mecenáškou. V dobách své největší slávy Balenciaga oblékal herečky, jako například Audrey Hepburnovou nebo Grace Kellyovou, první dámu Jackie Kennedyovou, ale také zámožné dámy. Jeho největší obdivovatelkou byla americká milionářka Rachel Mellonová, pro kterou vytvořil stovky modelů, z nichž mnohé teď můžeme obdivovat v muzeu v Guetarii. Myslím, že většina z nás by si tam určitě něco vybrala! Sny jsou zadarmo… a v této neveselé době potřebné více než kdy jindy.