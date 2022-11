Moravské víno ustupuje dotovanému vínu z jihu Evropy, říká vinař Šupa

Letos prodal rekordních 700 000 kusů svatomartinského – vína, které se distribuuje do obchodů přesně 11. listopadu a váže se k němu tradice svatomartinské husy. „Svátek svatého Martina se v supermarketech skvěle uchytil, řetězce vědí, že funguje, a proto ho podporují,“ říká Tomáš Šupa, majitel Vinařství Mutěnice a Neoklas Šardice, který kontroluje asi desetinu českého trhu s vínem.

Ročně prodá kolem 20 milionů litrů vína vlastní produkce či z dovozu. Lidovky.cz se Šupou hovořily o tom, že se nejen mění, jaké víno lidé kupují, ale také v jakých obalech. Krize a válka na Ukrajině způsobuje například nedostatek skla, roste naopak popularita petek a tzv. bag-in-boxů.

Lidovky.cz: Levná ovocná vína v obchodech v PET lahvích jsou nový segment a asi si budeme zvykat, že budou v regálech obchodů částečně nahrazovat tradiční moravská vína ve skle…

Moravské víno je dnes válcované ovocňákem. A také dovozovým vínem z Itálie, Španělska, Maďarska, které není špatné a je levnější než naše. Ale je pravda, že právě ovocné víno je opravdový hit poslední doby. Má levný obal, obyčejnou etiketu a především co nejnižší cenu. Cena, to je to, na co zákazníci dnes slyší.

Když to řeknu natvrdo, tak v segmentu obchodních řetězců platí: není podstatný design, není podstatné, zda je víno bio, dokonce nehrají velkou roli ani přívlastky. Tohle dnes lidi neřeší. Naším velkým hitem je dnes naopak velmi ekonomické třílitrové balení vína v bag-in-boxu. Takové produkty mají lidé rádi. Nejdou totiž dnes tak často do hospody, protože šetří, a tak si koupí třílitr a dají si to někde na grilovačce, na zahradě, na vodě, na výletě… Je to pro ně praktické. A levné.