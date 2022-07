Koncentrovaná síla. Jak ozdravuje Mrtvé moře a jaká pravidla platí při koupání?

Doporučujeme

Jaká by to byla dovolená bez moře? Rok co rok se k němu vydávají statisíce Čechů, aby načerpali ztracenou energii. Hlavně k tomu Středozemnímu. Za koncentrovaným zdravím je ale třeba vydat se ještě trochu dál, na jordánsko-izraelskou hranici k Mrtvému moři. Jeho léčivé účinky byly známé už v biblických dobách. Čím jsou tamní voda a okolní klima tak výjimečné? Proč je zakázáno koupat se po setmění, může se tam člověk utopit a je Mrtvé moře skutečně úplně mrtvé?