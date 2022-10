NOMÁDI: Pozor na zrádnou doložnost. Za přetížené auto padají v cizině tučné pokuty

Když máte řidičák béčko, můžete řídit auto s váhou do 3,5 tuny, na těžší musíte mít céčko. Takže většina obytných aut brázdících Evropu spadá do té nižší váhové kategorie. Můžete si říct: Aha! Takže když budu mít céčko, mohu tedy řídit i obytnou dodávku, která váží třeba čtyři tuny? Kdepak.

Jestliže přetěžujete obytňák nad jeho nosnost deklarovanou v techničáku, je to ve vztahu ke skupině v řidičáku nepodstatné. Mrkněte na malý techničák a najděte kolonku Největší technicky přípustná / povolená hmotnost. Pokud je tam 3 500 / 3 500, nemůže být auto prostě těžší než 3,5 tuny. Tečka. Počítáno i s vodou v nádrži a posádkou.

Divnoauto. Na parkovišti v Rotě vedle nás přistálo toto mimozemské vozidlo. Velmi starý francouzský obytňák značky Notin

Pokuty za překročení hmotnosti Rakousko– od 6 % přetížení 170 euro, od 11 % 210 euro, od 15 % správní trestní řízení s individuálním trestem. Náklady na váhu si platíte. Itálie – odpustí přetížení do 5 %. Jinak 60–1 700 euro. Španělsko – odpustí přetížení do 5 %. Poté 6–15 % 301–400 euro, 15–25 % 1 501–2 000 euro, více než 25 % 3 301–4 600 euro. Německo – odpustí přetížení do 5 %. Od 10 % přetížení 30 euro, od 15 % 35 euro, od 20 % 95 euro, od 25 % 140 euro, od 30 % 235 euro. Česko – zákon nemluví konkrétně o obytných autech, ale u vozidel kategorie M1 je přetížení přestupek, maximální sankce je 2 000–2 500 Kč a žádné body. Zdroj: reisemobil-international.de a MDČR

Pohotostní hmotnost. To je váha prázdného auta včetně řidiče (75 kg), 90procentní nádrží paliva, náplněmi motoru a standardního vybavení. Nezahrnuje hmotnost cestujících, nákladu nebo volitelného vybavení. V případě obytňáků se pak Evropa řídí §42 německého zákona o silničním provozu.

Zahrnuje tedy ještě plynovou láhev (11 kg), plný bojler na teplou vodu, plnou splachovací nádrž toalety a u tanku na pitnou vodu se počítá s dvaceti litry. Pokud tuto pohotovostní hmotnost odečtete od nejvyšší přípustné hmotnosti, dostanete se na „doložnost“. Tedy číslo, které udává, kolik máte povolených kil na náklad. A nastávají nervy – sem musíte „narvat“ živou váhu rodiny, všech krámů, solárního panelu, jídla a bůhví čeho všeho ještě. A to se v pohotovostní hmotnosti nepočítá třeba klimatizace, airbagy nebo pohon všech kol!

Zhubni, káro! Abyste snížili váhu, zkuste vyměnit ocelovou plynovou bombu za tu z kompozitních materiálů, namontujte si menší nádrž na vodu, používejte lehčený nábytek, nástavbovou olověnou baterii nahraďte lithiovou..., tím lze ušetřit až 15 kilo. Nebo ještě jedna varianta: u některých obytňáků se dá zapsat do technického průkazu navýšení celkové hmotnosti.

Ale to pak auto ztratí výhody toho, že může vjet i do zákazu pronáklaďáky. A kde si zjistit váhu vozu? „Vážím auto v kovošrotu nebo v uhelných skladech, tam mi to paní dokonce i vytiskne,“ dává dobrý tip karavanista Lukáš Havelka.

Kde se vzali? A jaké jsou zkušenosti nomádů s vážením a pokutami? „Jezdíme dvacet let po celé Evropě, to, že se v Rakousku zaručeně váží, jsme slyšeli, ale nikdo nebyl konkrétní,“ popisuje Daniel Hyka. Ovšem pak došlo i na něj. Na přechodu Halámky. „Kde se vzali, tu se vzali, vyskočili zpoza sloupu policajti a než jsme se nadáli, stáli jsme na váze… Tři sta kilo přes, dvě stě eur flastr, platba jen hotově a otočka zpět do Česka,“ vypráví karavanista.

Souded Notin. V Česku téměř neznámá značka francouzských obytných aut. Tento veterán vydával při příjezdu velmi podivné zvuky

V souvislosti s pokutami se nejčastěji mluví o vážení obytných aut v Rakousku, Slovinsku, Maďarsku a někdy i Německu. Podívejte se na box, jaké hrozí částky. A co u nás? Zeptali jsme se vrchní komisařky Policie ČR, kapitánky Hany Rubášové. „Spíše než obytná auta nás trápí přetížené kamiony, na ty se zaměřujeme. Nechci říkat, že se řidiči přetížených obytňáků nemusí bát, jízda s takovým autem je nebezpečná, protože na to není vůz technicky způsobilý, ale žádnou akci s váhami zacílenou na karavanisty nyní nechystáme.“ Tak uf!