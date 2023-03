Béžový koberec jako písečná pláž. Organizátoři Oscarů zrušili rudý koberec, červená totiž nesluší každému

Organizátoři letošního 95. ročníku se totiž po více než 60 letech rozhodli, že červená je už nuda a moderní doba si žádá béžovou. Pod nohy filmových hvězd tak roztáhli měkký koberec v odstínu champagne, který prý měl navodit atmosféru písečné pláže.

Rudý koberec, dnes tak spjatý s pozlátkem slávy, byl poprvé rozložen v roce 1922 na premiéře němého snímku Robin Hood. Filmoví akademici jej před udílením svých cen poprvé roztáhli roku 1961, a dokonce měl jeho odstín speciální název Academy red. Jenomže pokud jde o šaty – a o ty jde při čekání na výsledky především –, byla ona rudá vždy špatnou volbou.

Červená totiž nesluší každému. Pro módní návrháře byl navíc rudý tepich oříškem, jakou barvu šatů pro filmovou hvězdu vybrat, aby se netloukla s rudým podkladem. Béžová tak oděvním designérům konečně rozvazuje ruce.

A zatímco Oscaři se pro neutrální koberec rozhodli teprve letos, organizátoři cen Emmy už jej vyměnili za zlatý, Zlaté glóby jej nahradili za šedý podklad. Podle Stevea Oliveho, zástupce firmy Event Carpet Pros, která pro Oscary vyrábí hvězdný koberec posledních pět let, prý při konání společenských událostí už nejsou výjimkou koberce bílé, šedé, černé, ba ani levandulové. A pro ty, které více než odstín zajímá, co se s kobercem po jednom večeru stane, budiž útěchou, že jej čeká recyklace a druhý život v podobě kobercové výplně nebo izolace.

Komu to ale na onom koberci v odstínu champagne slušelo nejvíce? Kdo by mohl být vaší inspirací, pokud se právě chystáte na poslední ples sezony, svatbu či jinou společenskou událost? K největším star rozhodně patřila herečka Cate Blanchettová, nominovaná za roli dirigentky ve filmu Tár.

Australská hvězda to samozřejmě s velkou večerní umí, není tedy divu, že si v archivu značky Louis Vuitton vybrala modrý sametový top s rozměrnými vycpávkami a zastrčila ho do dlouhé hedvábné sukně. Vršek působil jako divadelní opona a díky střihu i materiálu tvořil při každém pohybu nádherné efekty.

Vysokou známku si též vysloužila pákistánská aktivistka Malála Júsufzajová, která se letošních Oscarů účastnila jako producentka filmu Stranger at the gate. Při této příležitosti se oblékla do rafinovaných stříbrných flitrovaných šatů od Ralpha Laurena. Nechyběla ani kapuce, která držitelce Nobelovy ceny za mír zakrývala vlasy.

A pokud jde o pány – za nejlépe oblečeného muže oscarového večera volí Čekstajl hvězdu filmu Aftersun. Herec Paul Mescal zaujal nejen svým krátkým muletem, ale především smokingem z dílny Gucci ve stylu 70. let – bílé sako, černé zvonáče a rudý květ v klopě. Pokud módu letošních Oscarů ovládla bílá, od světlých vílích šatů až po nákladné svatební róby, tak ten nejslušivější svatební outfit rozhodně vynesl právě sedmadvacetiletý elegán Paul Mescal. Budiž inspirací i pro české ženichy!