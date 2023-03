Léčí bolesti hvězd i prezidentů. Když jdu do hospody, už tam čekají lidé s rentgenovými snímky, říká Kolář

Mezi klienty měl Jágra, Neumannovou a další sportovní esa, k tomu nějaké ty prezidenty a nepočítaně celebrit. Když jsem na něj na chodbě motolské nemocnice čekal, říkal jsem si: Jaký bude ten zbožňovaný profesor Kolář? Jaké bude jeho ego?

Je menší, než jsem si ho představoval. Drobný gentleman s kulatou hlavou a malým bříškem. Mluví nápadně potichu, spisovně, ale ne strojeně. Takový jako Buddha. Po celou dobu rozhovoru se nehne, jen u jedné otázky se mu začne chvět levá noha nervozitou, ale neprozradím u které.

Už před pětadvaceti lety jsem chodil na fyzioterapii na jeho kliniku v Motole a dodnes dělám každé ráno cviky, které vycházejí z „Kolářova učení“. Problémy se zády jsou díky tomu už jen matnou vzpomínkou.

A teď proti mně sedí tento malý velikán. Zakladatel Centra pohybové medicíny, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství, proděkan 2. lékařské fakulty UK a tak dále. Výčet jeho funkcí nemusí úplně vystihnout vliv, který pan profesor má. Ve skutečnosti tu nejde o nic menšího, než že tento nesmírně pracovitý člověk nenápadně mění podstatu celého zdravotnického systému. A to zdaleka ne jen v Česku. Jeho metody rehabilitace a pohybové medicíny se už používají v desítkách zemí. Ona tichá revoluce profesora Koláře spočívá v odklonu od přepráškované a přetechnizované medicíny zpět k pohledu na člověka jako lidskou bytost.

Lidovky.cz: Právě jste oslavil 60. narozeniny. Spousta lidí k vám vzhlíží, jste pro ně málem spasitel. Máte množství projektů, všichni vás znají. Jak si v životě zachováváte rovnováhu?

Myslím, že důležité je umět si organizovat čas, ve kterém se musí najít i místo pro odpočinek. To jsem se musel naučit. V práci jsem někdy pod velkým časovým tlakem, i proto jsem se musel naučit říkat ne. To je pro mě ovšem bytostný problém, protože nerad odmítám. V našem oboru máme velmi široké spektrum pacientů, od novorozenců až po geriatrické pacienty, a pohybový systém zasahuje téměř do všech klinických medicínských oborů.

Mnohým pacientům také zdaleka nestačí jedna návštěva. Některé pacienty s neurologickými onemocněními si vedu přes třicet let. A jako přednosta kliniky a proděkan se musím věnovat i organizačním věcem. A taky vědě, vedu doktorandy a studenty a jejich diplomové práce. Hodně času mi zabírá výuka. A když chci ještě napsat nějakou knihu nebo publikovat, je toho opravdu hodně...

Lidovky.cz: Daří se vám to skloubit lépe, než když jste byl mladší?

Je to asi stejné. Jen mám ještě trochu více práce, protože jsem založil také dvě Centra pohybové medicíny, kde pracuje už 210 zaměstnanců. Problém medicíny je, že i když máte hodně zkušeností, nemůžete vždy naplnit očekávání všech. Snažím se proto být pokornější. Obecně platí, že pokaždé když zvednete nos, realita vás vrátí zpátky na zem.