HLAVÁČEK: Profesorka Basařová byla oporou českého pivovarnictví

PRAHA, PLZEŇ V pátek 18. října nás nečekaně opustila největší pivovarská osobnost posledních desetiletí profesorka Gabriela Basařová. Na první dámu všech českých pivovarníků, známou i mezi odborníky v zahraničí, vzpomíná Basařové žák a emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Jan Hlaváček.

Paní profesorka, jak ji oslovovali ti mladší, a Gábina, jak jsme jí směli říkat my starší, nebyla jen naší pedagožkou, ale i kamarádkou, přítelkyní a kolegyní, na kterou jsme se velice často obraceli, žádali o radu, kterou nám vždycky ochotně poskytla.

Narodila se před necelými 86 lety v Plzni, po maturitě absolvovala pražskou Vysokou školu chemicko technologickou, obor kvasné chemie a technologie. Nastoupila do Plzeňských pivovarů, kde v letech 1957 až 1967 vedla laboratoře. Potom v roce 1967 přešla do Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, který posléze i několik let řídila.



Od roku 1982 působila jako vedoucí Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství na VŠCHT a tenhle ústav vedla 25 let. Během své kariéry postupně získala všechny vědecké a pedagogické tituly, které se u nás udělují – stala se inženýrkou chemie, kandidátem věd i doktorkou věd.

Jeden z nejuznávanějších odborníků

A v roce 1981 byla jmenovná profesorem kvasné chemie a bioinženýrství v oboru sladařství a pivovarství. Mohu bez nadsázky říct, že byla jedním z nejuznávanějších českých ale i světových pivovarských odborníků.



Během své pedagogické činnosti vychovala spoustu vedoucích pracovníků, sládků, technologů, pracujících v pivovarech a sladovnách u nás i po celém světě.

V její práci měla obrovský význam i publikační činnost, která zahrnuje 538 položek. Z nich velká část vyšla v zahraničních časopisech, a to v Německu, Japonsku, v USA, Anglii a v dalších zemích.



Přednášela na domácích a zahraničních sympoziích. Mezi její nejdůležitější publikace patří Pivovarství: teorie a praxe výroby, Sladařství: teorie a praxe výroby sladu a publikace České pivo, pojednávající o historii českého sladařství a pivovarství.

Za svou celoživotní práci získala i mnoho ocenění. V roce 2002 byla uvedena do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. Na Pražském hradě převzala 28. října 2012 z rukou prezidenta České republiky státní vyznamenání - medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.



Ale aby to nevypadalo, že byla jen ryzím akademikem. Její pomoc a odborné rady při podpoře exportu Prazdroje a Budvaru v šedesátých až osmdesátých letech byly neocenitelné. Skoro všem českým pivovarům pomáhala v devadesátých letech při jejich modernizacích. Pro její lásku k českému pivu, obdivuhodnou pracovitost a obětavost, jsme ji všichni obdivovali a milovali.



Byla vzorná manželka, matka a babička. Ve svých volných chvílích se věnovala rodině, krásně o ní mluvila, a také se zajímala o naše rodiny. Nikdy se nezapomněla zeptat, jak se mají, a věděla o nás skoro vše.



Prostě Gábino, budeš nám moc chybět.



“Dej bůh štěstí”