Kozel uvařil speciální várku piva pro dobrovolné hasiče. Jako poděkování

Komu jinému poslat Hasičský speciál než hasičům? Téměř šestnáct set sudů piva Kozel Florián pojmenovaného po patronovi všech hasičů právě míří za dobrovolnými hasiči po celé republice. V době nouzového stavu Velkopopovický Kozel vyzval veřejnost, aby poděkovala těm, kteří nezištně pomáhají všude tam, kde je právě třeba – dobrovolným hasičům. Každému sboru, na který si lidé vzpomněli, nyní pivovar věnuje, jak slíbil, várku piva.

„Snažíme se dobrovolné hasiče podporovat a ocenit jejich nezištnou a poctivou práci již několik let. Jsou pravým příkladem hrdinů všedního dne, kteří nejsou tolik vidět a přitom toho pro společnost dělají opravdu hodně,“ uvádí sládek Kozla Vojtěch Homolka.



Právě proto spustil pivovar v době krize na sociálních sítích výzvu nazvanou Dobráci, děkujem, aby lidé mohli vyjádřit slova podpory i dobrovolným hasičům. Ti stáli, podobně jako profesionální záchranné složky či lékaři, v první linii. V městech a obcích po celé republice pomáhali s distribucí ochranných prostředků, dezinfikovali veřejná místa, nebo například rozváželi obědy seniorům.

Děkujeme, vzkazují lidé hasičům

„Dobrovolné hasičské sbory podporuje Kozel již více než 14 let. Není to totiž jen práce při nouzovém stavu, za kterou je třeba je ocenit. Vždyť jsou skutečně dobrovolní, nikdo jim za jejich práci neplatí, věnují se tomu ve svém volném čase. V obcích zasahují při požárech, kalamitách i dalších událostech a k tomu jsou i srdcem kulturního, společenského a sportovního života na mnoha místech republiky. Zaštiťují a pořádají spoustu akcí jako například pálení čarodějnic, plesy, akce pro mládež, dětské dny. A tak bych mohl pokračovat,“ odůvodňuje kampaň na podporu dobrovolných hasičů Vojtěch Homolka.

I na to lidé při svých slovech směřovaných k hasičům mysleli. Ve vzkazech jim děkují za obětavou práci, kterou vykonávají i v nelehké době, za to, že riskují své životy, aby pomohli druhým, za to, že se věnují životu v obcích i vzdělávání mládeže, nebo za to, že vše dělají ve svém volném čase.

„Na webových stránkách k této kampani byla nastavená jednoduchá mechanika, kde stačilo napsat děkuji, ale spousta lidí se rozepsala a vznikly i dlouhé texty, které hasičům vyjadřují slova podpory i díků, což nás moc mile překvapilo,“ říká za pivovar Vojtěch Homolka.

Lidé si vzpomněli, to je podstatné

Každému konkrétnímu hasičskému sboru, kterému lidé adresovali vzkaz, nyní Kozel daruje jako své díky 30ti litrový sud polotmavé 11. Na Hasičský speciál se tak například mohou těšit dobrovolní hasiči v Borovně, Štětí, Újezdu, Dolní Poustevně, Uherském Brodu, Roudnici nad Labem a v mnoha dalších městech a obcích. „O počinu Kozla, který se rozhodl ocenit i nás dobrovolné hasiče, jsme se dozvěděli ze sociálních sítí, kde nás nominovali hned asi tři lidé. Je to příjemné, že si na nás lidé vzpomněli a sud Kozla je parádní pozornost. Už se těšíme až ho společně s kluky vypijeme,“ říká Jakub Bakalár, starosta SDH Roudnice nad Labem.

Ocenění se dostalo i nejstaršímu sboru v republice, který sídlí ve Velvarech. „Nevím, kdo přesně nás nominoval, těch nominací bylo víc. Ale to není podstatné. Potěšilo nás to, že si lidé vzpomněli. V létě sud určitě vypijeme u nás na hasičárně při nějaké brigádě nebo setkání,“ cení si starosta SDH Velvary František Saifrt.

Právě ve Velvarech byli dobrovolní hasiči i v době nouzového stavu velmi aktivní - mimo jiné dezinfikovali veřejné prostory a distribuovali potřebný materiál ostatním spolkům. „Byla to zcela nová situace oproti našemu běžnému fungování. Museli jsme sbor udržet akceschopný, abychom pro město mohli dělat vše, co bude potřeba, takže bylo nutné se v podstatě nepotkávat, abychom se případně vzájemně nenakazili, což bylo dost zásadní opatření. Samozřejmě je lepší a jednodušší každý výjezd nebo jakýkoli zásah organizovat, když jsme fyzicky spolu. Naštěstí v té době žádný větší zásah, kromě menších požárů či technických zásahů, nebyl,“ sděluje dobrovolný hasič František Saifrt.

Stovky sudů Kozla poputují do celé republiky

Celkem Kozel za hasiči vypraví 1574 sudů, které si právě teď mohou na základě poukazu od pivovaru členové sborů vyzvednout. „Odeslali jsme dobrovolným hasičům po celém Česku již více než tři čtvrtiny poukazů, další právě připravujeme. Přeci jen nás lidé tak silnou odezvou překvapili a je to spousta dopisů,“ uvádí Jan Odložil z marketingu velkopopovického pivovaru.