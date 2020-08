Prazdroj zdraží balená piva. Zvýšení cen se dotkne hlavně ležáků a prémiových piv

Plzeň Plzeňský Prazdroj od 1. října zdraží některá svá piva v lahvích a plechovkách. Zvýšení cen v průměru o 3,6 procenta, tedy asi o 50 haléřů, se dotkne zejména ležáků a prémiových piv jako Pilsner Urquell, Radegast 12 a Gambrinus 12.

Čepovaných piv v sudech a tancích ani desetistupňových piv Gambrinus či Radegast v lahvích a plechovkách se zdražení nedotkne, beze změny zůstanou i všechny varianty nealkoholického piva Birell. Informaci v pátek potvrdil mluvčí největšího českého pivovaru Zdeněk Kovář.

Prazdroj naposledy zdražoval loni v říjnu, rovněž piva v lahvích a plechovkách o 3,6 procenta. Ceny čepovaných piv v sudech a tancích tak zůstávají na stejné úrovni od roku 2018.

„Prazdroj tak pokračuje v podpoře pohostinství, které je jedním z nejhůře zasažených segmentů koronavirovou pandemií. Pivovar už během nuceného zavření restaurací bezplatně vyměňoval prošlé pivo, aktivně podporoval iniciativu Českého svazu pivovarů a sladoven Zachraň hospodu a při znovuotevření hospod podpořil jejich provozovatele zhruba milionem piv pro jejich hosty zdarma,“ uvedl Kovář.

Do znovunastartování celé ekonomiky a společnosti po koronavirové krizi investoval Prazdroj přes 300 milionů korun. Podpořil tak restaurace a hospody, ale i obchody, spotřebitele, své zaměstnance i obyvatele žijící v blízkosti jeho pivovarů.

Letošní zdražení zdůvodňuje pivovar svojí obchodní strategií. Zvýšení cen zároveň zhruba kopíruje letošní vývoj inflace. Prazdroj v posledních měsících investoval do výroby, zejména do balených piv. Příkladem je letos dokončená stavba nové linky na stáčení piva do plechovek v pivovaru Radegast v Nošovicích za téměř 600 milionů korun.

Díky ní je Prazdroj schopný pokrýt zvyšující se poptávku po plechovkovém pivu na českém trhu. Kromě toho pivovar rovněž dlouhodobě investuje do přehlednějšího regálového vystavení svých produktů a lepší navigace pro spotřebitele v obchodech.

Největší český pivovar Plzeňský Prazdroj loni meziročně zvýšil zisk o zhruba 300 milionů Kč na 4,8 miliardy Kč. Tržby mu stouply o půl miliardy na rekordních 17 miliard korun. Kapitálové investice firmy loni činily 1,5 miliardy Kč. Společnost loni celkově prodala rekordních 11,7 milionu hektolitrů piva, meziročně o procento více. Z toho prodeje v zahraničí činily 4,5 milionu hektolitrů, což je nové maximum a nárůst o 2,5 procenta.

Meziroční nárůst prodeje na domácím trhu, kde se prodalo 7,3 hektolitrů piva, činil jedno procento. Plzeňský Prazdroj vyváží pivo do více než 50 zemí na světě, což z něj dělá největšího exportéra českého piva. Pivovar vlastní od konce března roku 2017 japonská skupina Asahi. Letošní výsledky ale budou výrazně ovlivněné pandemií koronaviru.