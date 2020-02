TOP pivovary v Česku. Kde vaří dobré pivo a kam se vypravit?

PRAHA Desítky degustátorů ze zahraničí i tuzemska hodnotily na 413 piv od 132 českých malých i velkých pivovarů. Ze čtvrtého ročníku soutěže Golden Bohemia a současně pořádaného pátého ročníku České a moravské pivní koruny 2020 vzešel přehled několika desítek pivovarů, jejichž produkce určitě stojí letos za ochutnání.

Dvacítka zahraničních degustátorů, známých z renomovaných soutěží piv ve světě a vedle toho na 60 českých sládků a dalších zkušených degustátorů z domácích univerzit, škol, pivovarů i médií.

První vybírali nejlepší zdejší pivovary z pohledu zahraničních expertů a podle přihlášených vzorků pro ocenění Golden Bohemia, druzí posuzovali vzorky od pivovarů v rámci domácí soutěže České a moravské pivní koruny.

Celé toto pivní hemžení, pořádané magazínem Pivo, Bier & Ale, se konalo po dva dny na konci ledna v sále Kongresového centra Praha a s výsledky seznámili pořadatelé tento týden.

Jak vybrat dobrý pivovar

„Soutěží, kde se hodnotí jednotlivá piva, stále přibývá, ale my chceme spíš nabídnout obrázek o celkové produkci jednotlivých pivovarů u nás. Ze všech zhruba 550 všech pivovarů v České republice, velkých i těch nejmenších, už máme takto k dispozici poměrně reprezentativní vzorek. Výsledky mohou sloužit veřejnosti k lepší orientaci na našem trhu,“ připomíná význam obou částí soutěže vydavatel časopisu Pivo, Bier & Ale Pavel Borowiec.



Všem vyznavačům pivního moku při posuzování kvality doporučuje: „Nejdůležitější je – nevěřte tomu, co kdo o konkrétním pivu říká. Věřte spíš tomu, co se o daném pivu objektivně píše, ale hlavně věřte jen svému vlastnímu úsudku, tomu, co sami tady a teď přímo ochutnáte,“ dodává Borowiec.

Elita mezi porotci

V porotě zahraničních degustátorů hodnotil přihlášená česká piva například ředitel mnichovské Doemens Academy Werner Glossner, vedoucí programu Diplomovaný pivní sommeliér na této vysoké pivovarnické škole Michael Zepf, autor desítky pivní bestsellerů, jako je třeba Světový atlas piva, Angličan Tim Webb a kromě dalších i mistři světa v pivním sommeliérství z let 2013 a 2015 Oliver Wesseloh (Německo) a Simonmattia Riva (Itálie).



Angličan Tim Webb, autor desítky bestsellerů o světových pivech, při degustaci na Golden Bohemia 2020.

Z českých degustátorů nechyběl v porotě, které šéfoval prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň, třeba emeritní sládek pivovaru U Fleků a degustátor mezinárodních soutěží Ivan Chramosil, sládek a spolumajitel minipivovaru Pivovarský dvůr Zvíkov Michal Voldřich, ale ani sládková z Plzeňského Prazdroje Lenka Straková.

Degustuje sládková Lenka Straková z Plzeňského Prazdroje, vpravo Michael Zepf, vedoucí programu Diplomovaný pivní sommeliér na Doemens Academy Mnichov.

Striktně anonymní degustace

Nutno podotknout, že všechny tyto podobné soutěže jsou anonymní, degustátoři netuší, jaké značky piv se nacházejí v jednotných sklenicích, které jim obsluha v pravidelných várkách a podle jednotlivých kategorií roznáší.

Z toho důvodu se podobných klání u nás neúčastní značky jako je třeba Pilsner Urquell nebo Budweiser, které jsou svou chutí velmi specifické a snadno rozpoznatelné.



A jak porotci nejlepší české pivovary vybírali? Titul nejlepší pivovar mohli získat jen ti, jejichž minimálně polovina přihlášených piv získala na šestibodové stupnici hodnocení 1 až 3,5 (vynikající, výborný nebo velmi dobrý) a současně víc než jedno pivo nesmělo vykazovat výraznější cizí vůně a chutě.

Metál pro malé i velké pivovary

Pořadatelé nezveřejňují výsledky podle dosaženého pořadí, ale abecedně nejúspěšnější pivovary, jejichž piva vyhověla zmíněným kritériím.



Konkrétně 37 pivovarů a pivovárků (třeba sokolovský Permon, Matuška Broumy nebo rakovnický Bakalář) uspělo před zahraničními degustátory a získalo ocenění Golden Bohemia.

V rámci národní soutěže České a moravské pivní koruny pro rok 2020 uspělo 45 pivovarů. Mezi nimi z těch nejmladších třeba minipivovar Zlatá kráva - Nepomuk, ale na druhé straně i velký plzeňský Gambrinus.

Velká část pivovarů přihlásila svá piva do obou soutěží a 27 z nich uspělo současně u obou porot. Takže, kam se vypravit za pivem?

Tady je výčet těchto absolutních vítězů pro rok 2020:

Akciový pivovar Dalešice



Beer Factory, Plzeň

Kyjovský pivovar, Kyjov

minipivovar Zemědělské fakulty Jihočeské Univerzity, České Budějovice

Nachmelená opice, Krnov

Pivovar Bubeneč, Praha

Pivovar Holendr, Valašské Meziříčí

Pivovar Hostomice pod Brdy

Pivovar Hubertus, Kácov

Pivovar Ježek, Jihlava

Pivovar Kytín

Pivovar Mayzus, Chotoviny

Pivovar Mazák, Dolní Bojanovice

Pivovar Protivín (Pivovary Lobkowicz)

Pivovar Rychtář, Hlinsko v Čechách (Pivovary Lobkowicz)

Pivovar Samson, České Budějovice

Pivovar Tišnov

Pivovar Volt, Jablonec

Pivovar Zhůřák, Zhůř

Pivovar Zubr, Přerov (skupina PMS)

Podřipský pivovar, Ctiněves

Primátor, Náchod (skupina LIF)

Slavkovský pivovar, Slavkov

Továrna Pivovar, Slaný

Tradiční pivovar v Rakovníku, Rakovník

Únětický pivovar, Únětice

Velkopovický Kozel, Velké Popovice (Plzeňský Prazdroj)