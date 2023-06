Že rozumí svému oboru, se dá předpokládat, ale on má i obrovský kulturní a historický rozhled, a ještě ke všemu je šarmantní a rád vtipný. Bylo mi potěšením si s ním povídat o lidském duševnu a taky o psychopatech, kteří odjakživa vládnou světu.

Lidovky.cz: Díváte-li se očima psychiatra na českou společnost, vidíte něco, co vás zneklidňuje?

Nelíbí se mi rozdrobení té společnosti. A polarizace, vyvolaná v zájmu různých mocenských struktur a osobností. Ačkoli žijeme už víc než třicet let ve svobodném světě, myslím, že teprve generace mé vnučky už vůbec nebude zatížená celou řadou pitomostí jako my. Protože ještě pořád jsou tu lidi, na nichž se podepsalo to, co řekl Patočka o Benešovi, totiž že zlomil páteř národa na několik generací. Navíc se tu systematicky likvidovaly elity: dělali to Němci i komunisti, skoro 300 000 lidí odešlo do zahraničí po ‚68. roce – a to nebyli žádní blbečci.

Lidovky.cz: Život se teď čím dál víc přesouvá do virtuálu. Co to dělá s naší duší?

Existuje krásná knížka Svítící děti od psychiatra Nicholase Kardarase, o poruchách vznikajících tím, že se dítě nebo dospívající jedinec nalepí na počítač či telefon. A může to dotáhnout až do úplného zblbnutí, takže pak vlastně neví, jestli je tam, nebo tady. Ukazuje se, že zářící obrazovky aktivují dopamin v mozku podobně jako sex. Což je dáváno do souvislosti právě s poruchami, jako je ADHD, úzkost, deprese, zvýšená agresivita, dokonce psychóza.

Paradoxně totiž takové to posílání lajků a smajlíků a visení na sociálních sítích je ztráta skutečného kontaktu. A my lidi jsme stvořeni do houfu. Takže když já vám udělám tohleto (pohladí mě po paži), nenahradí to ani deset tisíc lajků. Kdysi mi někdo něco poslal a napsal k tomu, abych mu dal lajk. A já si říkal: Nemyslel snad Lajku? Toho chudáka chcíplýho ruskýho psa, co lítá kolem zeměkoule?

Lidovky.cz: Takže u generace vyrostlé na počítačích čekáte víc psychických problémů?

Ano. Psychické problémy přibývají mimochodem taky proto, že v podstatě skoro všechno, čemu se dřív říkalo sedmero hlavních hříchů, už jsou dneska nemoci.