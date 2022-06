Jiří Mádl točí film o sovětské okupaci a napsal lehce erotickou knihu. Týká se virtuálních vztahů

Z vypuštěného bazénu v Kasárnách Karlín se ozývá hlas Jiřího Mádla. Čte úryvek ze svého prvního románu o lásce a hledání domova. Novopečený spisovatel se připravuje na večer, kdy prázdné židle zaplní fanoušci, kteří už se těší na setkání s úspěšným filmovým tvůrcem, jenž dávno vyrostl z puberťáka na snowboardu.

Když se k autorovi knihy v růžovém přebalu konečně dostanu, má za sebou už dva rozhovory. Jiní by byli vyčerpaní a dávali by najevo otrávenost, Mádl do sebe hodí malou silnou kávu a s širokým úsměvem hlásí, že je připraven. Co se skrývá pod internetovým odkazem uvedeným v jeho knize? A co zadal do vyhledávače, když kdysi sám poprvé usedl k internetu?

Začátek vaší knihy je plný erotických povídek. To je váš oblíbený žánr?

Já jsem erotické povídky skutečně psal, když mi bylo tak dvanáct nebo třináct let. Trochu se děsím, kde dneska jsou, protože jsem je tehdy psal samozřejmě na papír. Můj oblíbený žánr to ale nebyl. Ty erotické povídky jsou v Přitažlivosti planety Krypton z několika důvodů: chtěl jsem, aby vztah mých hrdinů, přestože je virtuální, kopíroval milostné vztahy tak, jak často bývají. Na začátku je vášeň, která přechází do chvíle, kdy je třeba si i něco říct. A také jsem potřeboval vyjádřit, že Martin je napřed. To se dá znázornit různě. Mohl být třeba megainteligentní, ale to už jsem viděl mockrát.