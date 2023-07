Málokterý herec si přeje, aby jeho dítě také hrálo. Člověk není pánem svého života, říká Roman Zach

Herec Roman Zach hrou Jak se vám líbí minulý týden odstartoval Letní shakespearovské slavnosti, kde ho ve dvojroli vévody budeme na Pražském hradě vídat celé léto. Na rozhovor jsme se ale setkali v Divadle Bez zábradlí, kde režíruje komedii Láska z mládí, která bude mít premiéru na konci září. Z divadla jsme se nakonec přesunuli vedle na pivo. Roman Zach se totiž v pozici režiséra ocitl poprvé, navíc má ve hře hlavní roli a hraje v ní i jeho osmnáctiletý syn Prokop. Po zkoušce tedy trochu potřeboval upustit páru. Padesátiny, které oslavil v červnu, ho zastihly v nabitém období a na nějaké bilancování neměl ani čas.

Tak to má ale nejraději. Nejtěžší jsou pro něj v životě chvíle, kdy práce není dost a klade si otázku, jestli má herectví smysl. S odpovědí ale nakonec neváhá: Má.

Lidovky.cz: Jaký máte vztah se Shakespearem?

Na DAMU se Shakespearovi a jeho textům věnovalo dost času. Předkládaly se nám jako vrchol dramatiky a díky tomu jsme k jeho osobě přistupovali velmi pietně, s náležitou úctou. Když jsme pak zkoušeli Hamleta v Činoherním studiu v Ústí nad Labem volně, dá se říct v trochu punkovém módu, zjistil jsem, že Shakespeare nemusí být ta neměnná blankversová modla. Teď jsme se ale s hrou Jak se vám líbí zase vrátili ke klasickému zpracování, které slouží kontextu Shakespearovských slavností na Pražském hradě, v překladu Martina Hilského.

Lidovky.cz: Je to tedy výzva?

Některé Shakespearovy hry jsou velmi konkrétní a nepotřebují výklad. A pak jsou takové, jako je právě Jak se vám líbí, které čtete a říkáte si: O čem to vlastně je? Martin Hilský o této hře říká, že se jmenuje Jak se vám líbí, aby s ní autor nakládal, jak se mu zlíbí. Před zkoušením jsem zavolal režiséru Jakubovi Nvotovi, aby mi popsal svoji vizi, a já pochopil, že ví, co chce, a nabídku jsem přijal.