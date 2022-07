Kdo udělal ze Zelenského „narkomana“? Přečtěte si ukázku z nové knihy o ukrajinském prezidentovi

Před sedmadvaceti lety se uskutečnilo setkání, které udělalo navždy tečku za Volodymyrovými pochybnostmi o jeho budoucí kariéře. V Kryvém Rohu se seznámí se dvěma bratry – Borysem a Serhijem Šefirovými. Byli téměř dvakrát starší než on. Prvnímu tehdy bylo pětatřicet, druhému o čtyři roky méně. Jejich otec, vynálezce Nachman Mejlachovyč Šefir, se účastnil druhé světové války, a jak se sám přiznal, po válce bojoval na západní Ukrajině proti banderovcům.

Stejně jako Zelenského otec toužil po tom, aby jeho synové dělali něco užitečného. Serhij s Borysem vystudovali kryvorižskou báňskou fakultu. Nachman Mejlachovyč si však sotva dokázal představit, že místo o železnou rudu se jeho synové budou starat o hvězdy showbyznysu a první z nich bude Volodymyr Zelenskyj.

V době, kdy se s bratry seznámil, už dvojice hrála v Klubu vtipných a pohotových v mužstvech Kryvorižští bezďáci a Záporoží – Kryvyj Rih – Tranzit. A jelikož v jejich rodném městě fungovala celá liga Klubu vtipných a pohotových, nemohli se s Volodymyrem Zelenským nepotkat. Mladíka nejdřív poprosili, aby si nastudoval taneční čísla Tranzitu. O dva roky později bude právě tento tým bojovat o vítězství s Novými Armény. A v následujícím roce část Tranzitu se Zelenským a Šefirovými vytvoří nové mužstvo Kvartal 95, které se představí na festivalu Klubu vtipných a pohotových v Soči.

S Šefirovými po boku prožil Volodymyr Zelenskyj první úspěchy své hvězdné kariéry. Byl to právě Serhij s Borysem, kdo mu pomáhali etablovat se v Moskvě. Všichni tři si pronajali jednopokojový byt v Mytiščích a pracovali pro společnost Alexandr Masljakov a spol. Bratři nebyli činní jen v Kvartalu 95, ale psali scénáře i pro mužstva Minsk, Machačkalští bezďáci, Mužstvo 20. století a Mužstvo 21. století.

Pro naši trojici se stal zlomovým rok 2003. Tehdy se Šefirové a Zelenskyj odvážili bez podpory Oleksandra Rodňanského vytvořit společnost Studio Kvartal 95. Přetrhali vztahy s Masljakovem. Přesunuli se z Moskvy do Kyjeva. Začali spolupracovat s televizní stanicí 1+1 a později s kanálem Inter. Pustili se do natáčení filmů. Jídlo je na stole, Profesor v zákoně, Spříznění, Rande na osm způsobů a další.

Za pětadvacet let, která o té doby uplynula, se tři kamarádi a později i obchodní partneři stali tvůrci úspěšného studia. Svůj vliv přetavili v roce 2019 ve vítězství Volodymyra Zelenského v prezidentských volbách. Jsem si jist, že kdyby této trojici někdo v roce 1995 řekl, že se jeden z nich stane prezidentem Ukrajiny, klepali by si na čelo. Nicméně stalo se. Po inauguraci šestého prezidenta povede Borys Šefir Kvartal 95 a jeho mladší bratr Serhij se stane prvním asistentem hlavy státu, i když se očekávalo, že spíš povede prezidentskou kancelář. Serhij v rozhovoru pro portál LB.ua oznámí, že jeho hlavním úkolem ve vztahu k prezidentovi Zelenskému je, aby Volodymyr zůstal i v politice člověkem.

Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Bohdan mluví o Serhiji Šefirovi jako o nejspolehlivější osobě v prezidentově okolí. „Šefir je bezvadný, je to Voloďův mentor. Je to určitě ten nejdůvěryhodnější člověk. Přinejmenším byl. Je opravdu skvělý. Nemůžu proti němu nic říct. Víte, existuje moudrost a existuje pouhé pochopení algoritmu. A on zosobňuje tu moudrost. Je skutečně moudrý. Ale není to žádný byrokrat, to určitě ne,“ charakterizoval Bohdan Šefira v rozhovoru s Dmytrem Hordonem.

Je třeba říct, že se bratři Šefirové dlouho vyhýbali jakékoliv publicitě. A zřejmě dělali dobře. Jinak není jisté, jak by Volodymyr Zelenskyj dopadl, pokud by tentýž Borys Šefir ještě před prezidentskými volbami veřejně vystoupil proti jazykovým kvótám a prezidenta Putina označil za „rozumného člověka, s nímž se dá domluvit“. V rozhovoru pro internetové vydání Detektor media, který vyšel 30. května 2020, Šefir starší uvedl: „Co se týká mého názoru na válku, pochopil jsem, že ji někdo začal, aby si vydělal peníze, a to od obou stran. Všichni na tom vydělali, jen my jsme prodělali.“

A dodal: „Pokud budeme opravdu chtít, pak se s nimi domluvíme. Myslíte, že je baví bojovat? Že je Putin maniak, který si rád zastřílí do cizích lidí? Že je to psychopat? Je to chytrý člověk. Ano, má imperiální ambice. Ale dá se s ním domluvit. A pokud ne, pak vyhlásíme skutečnou válku. Ale co má znamenat tohle? Jednou rukou bojujeme a druhou obchodujeme? Velmi důležité je, aby alespoň jedna strana projevila dobrou vůli, jinak žádné vyhlídky na mír nebudou,“ řekl Borys Šefir a zdůraznil, že se změnou vlády na Ukrajině válka utichne.

To bylo jeho první a zřejmě i poslední interview. Zelenského tým pak musel vysvětlovat, že s Borysovými názory nesouhlasí.... 22. září 2021 byl na Serhije Šefira u Kyjeva spáchán atentát....

Kdo udělal ze Zelenského narkomana

8. února 2019 přijel Zelenskyj už coby prezidentský kandidát do Lvova na plánované dobročinné vystoupení Kvartalu 95. U vchodu do městského cirkusu, kde se měla akce konat, zastavili Zelenského a jeho doprovod veteráni protiteroristické operace na Donbasu a členové vlasteneckých organizací. Obklopili jej a veřejně po něm požadovali, aby na prezidenta nekandidoval.

Jeden ze Zelenského oponentů řekl: „Vovo, nech si udělat vyšetření na drogy. Jestli jsi čistý, nemusíš se ničeho bát.“ Vlastně právě od tohoto okamžiku se mezi veřejností začalo spekulovat, zda Zelenskyj skutečně není závislý na drogách. Memy, vtipy na sociálních sítích, video, na němž se Volodymyr vůbec nechová normálně, kolující zvěsti o tom, že v době jeho herecké kariéry přijela k Zelenskému domů policie a snažila se jej přivést k vědomí, a tak dále. To všechno rozšíří zlí jazykové mezi veřejnost a tyto domněnky vloží do úst i politologům.

Po skončení prvního kola prezidentských voleb 31. března se Volodymyr Zelenskyj dostavil na tiskový brífink v poněkud zvláštním stavu. Mluvil pomaleji a choval se jinak, než jak jsme ho vídali v průběhu celé předvolební kampaně. „Narkoman!“ rozšířilo se znovu po Facebooku. Zelenskyj pochopil, že před druhým kolem voleb se těmto obviněním nevyhne. 3. dubna zveřejnil své první prohlášení na adresu Petra Porošenka s výzvou, aby si jeho protikandidát nechal udělat testy na omamné látky.

Pozval svého oponenta na diskusi v Národním sportovním komplexu „Olympijskyj“ a řekl: „Kandidáti musí bezpodmínečně projít zdravotním testem a dokázat lidem, že mezi nimi nejsou alkoholici ani narkomani. Země potřebuje zdravého prezidenta.“ Zelenskyj cítil, že kdyby tento zdravotní posudek, který mimochodem není pro kandidáty na prezidenta závazný, odmítl, mohl by ve finále kampaně ztratit podporu části svých příznivců.

Porošenkův štáb Zelenského výzvu přijal. Na 5. dubna pozval Petro Volodymyra do ošetřovny Národního sportovního komplexu „Olympijskyj“. Ale Zelenskyj se na stadionu neukázal. Porošenko si nechal vzít krev na rozbory hned na čtyřech klinikách zároveň. Zelenskyj vyrazil do soukromé kliniky Eurolab, která patří jeho dávnému příteli Andriji Palčevskému. Krev mu bral Vladyslav Kirjakulov, masér, někdejší účastník ukrajinské verze kulinární show MasterChef a herec ze seriálu Spříznění. Celá situace tak působila ještě absurdněji.

Tým Petra Porošenka Zelenského obvinil, že se chce nezávislému vyšetření na alkohol a omamné látky vyhnout. Zapochybovali navíc i o důvěryhodnosti rozboru v Eurolabu, který u Volodymyra ani jedno neprokázal. Volodymyrovi oponenti si také povšimli jedné nepřesnosti – údaje zveřejněné na Zelenského facebookové stránce obsahovaly datum 2. dubna 2019, ovšem na rozbory šel Volodymyr až 5. dubna. Chybu samozřejmě Zelenského tým opravil s poukazem na to, že si na soukromé klinice zkrátka spletli soubory. Ovšem pocit, že se někdo snažil výsledky zfalšovat, nezmizel.

Štáb Petra Porošenka i jemu nakloněná média proto téma Zelenského závislosti stále rozdmýchávaly. 11. dubna se na televizní stanici Prjamyj objevil Volodymyrův kamarád z dětství a někdejší herec studia Kvartal 95 Denys Manžosov. Na tentýž den oznámil i tiskovou konferenci v Kyjevě. O čem chtěl tento Zelenského dávný přítel mluvit, se nikdo nedozvěděl. Mezi novináře, kteří na brífink čekali spolu s Denysovými kamarády z Kvartalu 95, Manžosov nepřišel, a to s odůvodněním, že na svou adresu dostává mnoho výhrůžek. Místo toho se dostavil do televizního pořadu Matvije Hanapolského a ten se jej zeptal, jestli byl někdy svědkem toho, že by Zelenskyj bral drogy.

Volodymyrův dlouholetý kamarád to kategoricky popřel a zdůraznil, že jde o „nesmysl vycucaný z prstu“. Moderátor zřejmě očekával jinou odpověď. Proto se ještě jednou zeptal: „Nikdy jste neviděl, že by kouřil, píchal si drogy a tak podobně? Považujete to za lež?“ Manžosov zopakoval: „Je to lež.“ A to měla být tečka za celou „senzací“.

Ovšem spekulace o narkomanovi Zelenském si i nadále žily vlastním životem. Mezi prvním a druhým kolem voleb Petro Porošenko v různých televizních pořadech opakoval: „Já netvrdím, že je Volodymyr Zelenskyj narkoman. Nemám k tomu žádné důkazy. Já jen upozorňuji na právo ukrajinských občanů mít stoprocentní jistotu, že budoucí prezident a budoucí vrchní velitel ozbrojených sil není závislý na drogách.“

Ale čím častěji Porošenko opakoval, že „Zelenskyj není narkoman“, tím častěji Ukrajinci i jeho hlavní soupeř slyšeli jen to poslední slovo. 12. dubna 2019 uvedla Zelenského matka Rymma v rozhovoru pro Hromadske TV, že jejího syna křivě obvinili z braní drog. „On nekouří ani cigarety, nic nebere,“ prohlásila.

O několik dní později vyprávěla Olena Zelenska v rozhovoru pro internetové noviny Apostrof, jak se častá obvinění z drogové závislosti, kterým její manžel čelí, poslouchají jí samotné. „Když to neexistuje a nikdy neexistovalo, člověka už to pak zkrátka unaví. A to nejen nás, ale i naše známé a ty, kteří nejdřív mlčeli, ačkoliv my nikoho nepřemlouváme, aby se přidal na naši stranu. Neoslovujeme zpěváky nebo umělce, kteří nás znají spoustu let, s prosbou o podporu. Ale stává se, že oni sami už tu lež nedokážou skousnout a řeknou, jak to doopravdy je. A to potěší. V této situaci je mi líto rodičů, protože ti začínají mít strach.“

Pokud někdo předpokládal, že se Zelenského vítězstvím téma jeho drogové závislosti zmizí, pak se mýlil. 6. července 2020 oznámil proruský propagandista Anatolij Šarij na svém telegramovém kanálu, že se jeho spolubojovníkům podařilo provést speciální operaci, jejímž cílem byl odběr moči Volodymyra Zelenského v oděské restauraci Ryba. Ba co víc, lídr strany, která nese jeho jméno, potvrdil, že u odebraného vzorku nechal provést rozbor na přítomnost omamných látek, a to ve dvou laboratořích – v ukrajinské a německé.

Říká se, že právě těmito výsledky se Šarij snažil Zelenského tým vydírat. Prokremelský bloger na svém youtubovém kanálu vynaložil spoustu sil, aby Ukrajinci začali o svém prezidentovi pochybovat. Se začátkem války byl Šarijův kanál na Ukrajině zablokován. 25. února 2022, druhý den rusko-ukrajinské války, vystoupil Putin na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti Ruské federace a označil vedení Ukrajiny za „gang narkomanů a neonacistů“. Tímto způsobem se rozhodl podpořit mýtus o „narkomanovi“ Zelenském, aby ospravedlnil svou válku proti Ukrajině. Doufám, že Putinův výrok o Zelenském coby narkomanovi udělá za ukrajinskou diskusí o Volodymyrově drogové závislosti definitivní tečku.

