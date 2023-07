Jak se bourá katedrála. Myslíme, že bychom Shakespeara nepohoršili, říká režisérské duo SKUTR

Mohla bych napsat diplomovou práci na téma „Duo SKUTR ve zlaté kapličce“. Jen nevím, kdo by byl vedoucím práce a kdo oponentem. Bylo mi jasné, že v rozhovoru, který jsme spolu vedli, budu muset hodně škrtat. I když Lukáš Trpišovský tvrdí, že škrtat je často snadné, pro mne to bylo těžké.

Bouře v jejich režii je už potřetí na programu právě probíhajících Letních shakespearovských slavností na Pražském hradě, velký ohlas vzbudila i jejich režie Nebezpečných známostí ve Stavovském divadle. Jaké další výzvy je čekají?

Lidovky.cz: Už vás pozvali do pařížské Opery, jak jste si přáli před osmi lety?

Lukáš Trpišovský: Ještě ne. Ten mail bychom asi nepřehlédli. Nejblíž Paříži jsme dělali operu v Essenu.

Lidovky.cz: A režírovat zahajovací ceremoniál olympijských her se vám podaří?Martin Kukučka: Bylo by to hezké, ale to bychom tady museli mít tu olympiádu. Možná zimní na Slovensku. Pak by to šlo.

Lidovky.cz: Sny stále trvají?

Kukučka: Rádi to s humorem opakujeme. Pařížská Opera je výlučná, v profesionální rovině je metou mezi operními domy. A protože máme rádi vizuální divadlo, které propojuje jednotlivé žánry, kde jinde bychom dostali tak velký prostor než na olympiádě? Otázkou je – kdybychom tu příležitost opravdu dostali –, jak dlouhý čas bychom měli na přípravu, jaký by byl rozpočet, co bychom si reálně mohli dovolit. Možná bychom nakonec řekli: Raději ne!

Trpišovský: Nás s Martinem vždycky bavilo pokoušet se o projekty, které si lze na divadle jen těžko představit.

Kukučka: Občas zazvoní telefon: „Napadla nás taková šílená věc, tak jsme si vzpomněli na vás.“ Máme rádi výzvy.