Jak se dnes žije v Rusku: lepkavá šeď s pachutí sovětské minulosti a morální kolaps

Přesně před rokem vtrhla Putinova armáda na Ukrajinu. Zpravodaj Lidovek v Moskvě Jiří Just popisuje, co se během uplynulých dvanácti měsíců stalo s ruskou společností, proč se nenaplnila západní očekávání o brzkém ekonomickém rozvratu Ruska, co přispělo k vzestupu obávaného Jevgenije Prigožina a proč nová totalita ruskému člověku nakonec ani nevadí.