Včely podávají mimořádné výkony. Jak si vytvářejí domov?

Mezi jednotlivými články zadečku vyúsťují žlázy, z nichž v případě potřeby prýští vosk. Ten na vzduchu tuhne na malé destičky, ze kterých včely-stavitelky tmelí včelí plást s přesnými šestibokými buňkami. Jenom pro zajímavost: na 100 g hotového plástu je spotřebováno 125 tisíc voskových šupinek.

Vystavěné plásty slouží k mnoha účelům. První a nejdůležitější je pokračování rodu. Do menších voskových buněk pokládá včelí matka vajíčka budoucích dělnic a do větších generaci samečků – včelích trubců. Nová včelka se prokouše na svět po 21 dnech, mladý trubec až po 24 dnech. Zajímavý je vznik těchto včelích dětí: první tři dny se zvětší vajíčko do stadia larvičky. Tu intenzivně vyživují dalších šest dní mladé včely-kojičky sesterským mlékem z medu, pylu a mateří kašičky. Potom potáhnou buňku pórovitým voskovým víčkem. Dalších dvanáct dní se v buňce vyvíjí včela a o tři dny déle trubec.

Výkon včelí matky je největší v jarních měsících. Tehdy klade denně asi 1 500 vajíček. Tato intenzita založení nové generace se postupně snižuje od letního slunovratu a zcela ustane přibližně na konci září. Je to proto, že pro přínos nektaru a pylu z rozkvetlé přírody v jarních měsících je potřeba největší počet včel. Svého početního vrcholu dosahuje včelstvo na konci června, kdy je ve včelím úle více než 60 tisíc včel. Během postupného ubývání kvetoucích rostlin v letních měsících se proto i počet včel snižuje na konečných přibližně 20 tisíc v říjnu. Tento stav je optimální pro vytvoření tepelné pohody v měsících, které budou následovat přibližně do března.

Další důležitou funkci má včelí plást pro uložení medu a pylu. Včelí matka zakládá novou generaci včel vždy od středu plástu a pokračuje v pravidelných kruzích. V horní části plástu a na bocích ponechává volné buňky, do kterých včely uloží mednou a pylovou zásobu. Med je pro podzimní a zimní období ukládán do vyšších pater úlu. I v tom je jistá prozíravost, protože se celé společenství v dobách chladu a mrazu přesune za teplem, kde má současně i potravu.

Ještě jedna funkce včelího plástu je velmi důležitá: pozorovatelé, kteří studovali chování včel na plástech úlu, byli dlouho přesvědčeni, že včely-průzkumnice po nalezení sladkých šťáv informují ostatní pomocí tanečků. Byla dokonce rozluštěna i řeč tančících včel o směru a vzdálenosti ke zdroji medu.

Objev byl zajímavý, ale stále nebylo objasněno, jak může být informace přesně vnímána v naprosté tmě včelího domova. Až nedávno byla prokázána další genialita plástu: tančící včely se nohama pevně drží okrajů voskových buněk a doslova rozechvějí tenké stěny tak, že se rezonance přenáší na okolo stojící včely. Poté můžeme pozorovat, jak neomylně zacílí velké množství včel k oznámenému zdroji medu.

Včely podávají mimořádné výkony. Jedna včelka navštíví za den přibližně tři tisíce květů. Pylu včely přinesou po nepatrných hrudkách (rouskách) na svoji bílkovinnou výživu 30 až 40 kg. Osazenstvo jednoho úlu podá také obdivuhodný výkon. Během krátké sezony jara a léta přinese včelstvo do úlu 100 až 200 kg medu. Nejvíce ho spotřebuje na výživu larev (včelích dětí), několik desítek kilogramů poslouží jako potrava včel. A kolik zbyde na včelaře?

V chudých letech to může být několik kilogramů, v roce hojnosti to může být i několik desítek kilogramů. Vždy, když jíme med, bychom si měli v úctě uvědomit, že lžička medu je výsledek celoživotní práce jedné včely.