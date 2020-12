4 nejčastější mýty o bioplastech. Ne vždy jsou například biologicky rozložitelné, upozorňují vědci

Když se řekne bioplast, většina z nás automaticky předpokládá, že se jedná o materiál, který je příznivější k životnímu prostředí. V čem jsou si ale bioplasty s běžnými, petrochemickými plasty podobné, a jaký je rozdíl mezi bioplastem a biologicky rozložitelným plastem? To a ještě více, vám pomocí vyvrácení 4 nejčastějších mýtů vysvětlí vědci z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

Předpona „bio“ = šetrnější k životnímu prostředí

Předpona bio- vychází z řeckého βίος [bios], což znamená život. Nenechme se ale zmást. Tato předpona nám neříká, že se automaticky jedná o materiál šetrnější k životnímu prostřední. V našem případě nám „bio“ připomíná, že jsou tyto materiály buď vyrobeny z přírodních surovin anebo se naopak na jejich rozložení příroda (= mikroorganismy) podílí.



Bioplasty jsou vždy biologicky rozložitelné

Pojem bioplast zahrnuje širokou škálu plastů, v současnosti je jich známo hned několik stovek. Obecně se může jednat o buď o nebiodegradovatelný plast vyráběný z přírodních (obnovitelných) zdrojů (např. z biomasy), nebo o biologicky rozložitelný plast, který pochází buď z fosilních zdrojů (ropy) nebo z obnovitelných surovin. Z tohoto rozdělení je pak pochopitelné, že materiály označované jako „bioplasty“ jsou vyráběny z různých zdrojů a taktéž se rozkládají různými způsoby. Všechny bioplasty tedy automaticky nejsou biologicky rozložitelné.



Tašku z bioplastu můžete vyhodit do žluté popelnice

Plastová taška z bioplastu, či spíše z biologicky rozložitelného plastu, např. z polyhydroxybutyrátu, se nedá rychle a snadno odlišit od běžné tašky z polyethylenu, tedy z materiálu na bázi ropy. Jak vzhledem, tak i na omak je prakticky stejná. A protože si nikdo z nás neklade otázku, z jakého materiálu je taška vyrobena, a kam bychom takový výrobek měli po použití vyhodit, většina z nich dnes končí ve směsném plastovém odpadu, kde přítomnost biologicky rozložitelných tašek komplikuje fyzikální recyklaci a snižuje užitné vlastnosti výrobků z recyklátů.

Ty by měly proto skončit kompostárnách, kam se naopak nesmí dostat tašky z nebiodegradovatelných bioplastů. Celý zmatek kolem tašek z bioplastů by přitom zjednodušilo zavedení přehledného označení výrobků z biodegradovatelných plastů, které by je přehledně odlišilo od plastových tašek určených do žlutých popelnic.



Bioplasty nám pomůžou s narůstajícím plastovým odpadem

Přestože lze dle European Bioplastics očekávat pozvolný nárůst v oblasti výroby bioplastů, neočekávejme nijak radikální boom, kterým by nám pomohl s řešením, jak omezit zvyšující se množství plastového odpadu. Představa bioplastů, které by se v přírodě rychle rozkládaly a zároveň plnily svoji funkci (byly dostatečně pevným a trvanlivým materiálem), je bohužel velice mylná. Tento rozšířený mýtus navíc v naší společnosti pevně zakořenil kvůli tzv. zelenému marketingu některých firem. Posoudit, zda jsou bioplasty pro životní prostředí přínosné nebo ne, je však mnohdy složité.