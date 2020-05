Konec vesmírné závislosti na Rusku. USA vsadí na Muska, po 9 letech poletí na ISS ‚vlastní‘ raketou

MYS CANAVERAL / PRAHA Po téměř deseti letech se Američané mají šanci stát opět soběstačnými v létání do vesmíru – dva astronauti otestují loď soukromé společnosti miliardáře Elona Muska. Zpravodajský web Lidovky.cz přinese start v živém přenose.

Středa může být velkým dnem pro americké dobývání vesmíru. Pokud vyjde počasí, odstartuje z Kennedyho vesmírného střediska na mysu Canaveral kosmická loď Crew Dragon s astronauty Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Robertem Behnkenem a Douglasem Hurleym k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Loď patří soukromé americké společnosti SpaceX, za kterou stojí vizionář Elon Musk, a let má prověřit možnosti dopravy astronautů do vesmíru. Pokud vše vyjde, získá Crew Dragon plné schválení NASA a nové éře letů za hranice zemské atmosféry už nic nestojí v cestě.

Behnken a Hurley budou prvními astronauty, kteří od roku 2011 odstartují do vesmíru z amerického území. Příčiny celé situace musíme hledat před více než deseti lety, kdy končila životnost amerických raketoplánů a v rámci programu Constellation se nedařilo vyvinout jiný adekvátní nosič v podobě rakety třídy Ares. Prezident Barack Obama pak v roce 2010 program radikálně seškrtal. Ze zrušeného Constellationu přežil projekt víceúčelové pilotované lodi Orion a těžký nosič SLS. Ty ale mají vyšší ambice než lety k ISS, cílem je příprava letů k asteroidům, k Měsíci a nakonec i na Mars.



Astronauti Doug Hurley, vlevo, and Robert Behnken

Lety na oběžnou dráhu nechala NASA na outsourcingovém principu. Doposud tak Američané platili Rusku 85 milionů dolarů (2 miliardy korun) za sedadlo v nosné raketě Sojuz, Muscův SpaceX a loď Dragon umožní dostat se do vesmíru vlastními silami za cenu o řád nižší. Kromě toho vyvíjí vlastní komerční modul i firma Boeing. Loď CST-100 Starliner se ale při prosincovém testu bez posádky zatím nedokázala spojit s ISS. Přitom starliner ani Crew Dragon nejsou čistě komerčními investicemi a i jejich vývoj podpořila NASA miliardami dolarů s cílem zbavit se co nejrychleji závislosti na ruské pomoci.



Stylový start

„Předpověď počasí se zlepšila ze čtyřicetiprocentní šance na šedesátiprocentní,“ řekl portálu Clickorlando.com Mike McAleenan ze 45. meteorologické perutě amerického letectva. Start je naplánován na středu odpoledne místního času, přepočítáno na čas středoevropský je to ve 22:33. Náhradní termíny jsou v sobotu a neděli. Raketě vadí hlavně silný déšť nebo husté bouřkové mraky. Musk si potrpí na přepych, styl i ekologii a podle toho bude vypadat i start lodě Dragon. Astronauti se ve stylových skafandrech vydají na startovací rampu elektromobilem automobilky Tesla, které také Musk šéfuje.

Očekává se obrovský zájem fanoušků kosmonautiky, kteří budou moci let sledovat živě na internetové televizi NASA či na webovém kanále společnosti SpaceX. Půjde o zajímavou podívanou. Dvě a půl minuty po startu se od nosiče Falcon 9 odpoutá první stupeň, který poté přistane na prámu Of Course I Still Love You v Atlantském oceánu. První stupně SpaceX využívá k opětovným startům a snaží se zkonstruovat takový systém, který by umožnil opětovné použití co možná největší části rakety. Tím by se vesmírné lety co nejvíce zlevnily. V dlouhodobé perspektivě chce Musk spustit vesmírnou turistiku, tyto časy jsou ale zatím ještě daleko a současný let má čistě testovací charakter, a proto ho čekají i některé mimořádnosti.

K ISS loď dorazí zítra po zhruba 19 hodinách letu a zakotví v automatickém režimu. Behnken s Hurleym na ISS zůstanou jeden až čtyři měsíce, vrátit na Zemi by se měli nejpozději na konci září. Jejich mise skončí v Atlantském oceánu, na jehož hladinu Crew Dragon dosedne na padácích. Loď byla sice původně navržena na přistání na pevnině s pomocí motorů SuperDraco, NASA chce ale jako bezpečnostní požadavek padákové přistání. Motory však může využít v případě nehody při startu, když by bylo nutné kvůli záchraně posádky loď od rakety nouzově odpoutat.

V případě úspěchu Musk poté, co se mu už podařilo spustit výrobu raket a vynášet do kosmu satelity, pokoří další metu – pilotované lety do kosmu. První operační let k ISS je už naplánován na září. Z Muskova pohledu ale jde jen o mezistupeň – za pomoci nově vyvíjeného motoru Raptor chce opětovně přistát na Měsíci a postupně kolonizovat Mars.