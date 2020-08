Britští vědci popsali dosud neznámý druh dinosaura. Byl příbuzným Tyrannosaura rexe, měl zhruba čtyři metry

Londýn Čtyři kosti, které minulý rok na britském ostrově Wight nalezli hledači zkamenělin, patří podle vědců dosud nepopsanému druhu dinosaura. Zhruba čtyři metry dlouhý plaz patřící do stejné skupiny jako Tyrannosaurus rex či dnešní ptáci žil před 115 miliony lety v období křídy, píše agentura Reuters.

Dinosaurus, kterého vědci z univerzity v jihoanglickém Southamptonu pojmenovali Vectaerovenator inopinatus, měl neobyčejně duté, a tedy lehké kosti. „Jeho kostra musela být poměrně křehká,“ uvedl doktorand Chris Barker, který je vedoucím studie popisující nový druh.



Dinosauří kost objevená na britském ostrově Wight.

Čtyři zkameněliny patrně obratlů našli nezávisle na sobě tři muži na pláži Shanklin na jihovýchodě ostrova. Své objevy odevzdali v místním muzeu specializovaném na dinosauří fosílie.

„Myslel jsem si, že jsou výjimečné, tak jsem je s sebou vzal do (muzea),“ uvedl jeden z objevitelů Robin Ward, který ostrov Wight navštívil se svou rodinou. „Ihned poznali, že je to něco vzácného a zeptali se mě, zda bych je muzeu nevěnoval, aby je mohli plně prozkoumat,“ uvedl Ward.

„Procházel jsem po pláži, kopal do kamínků a najednou jsem našel něco, co vypadalo jako dinosauří kost,“ sdělil další nálezce Paul Farrell. „Byl jsem v šoku, když jsem zjistil, že by to mohl být nový druh,“ dodal.