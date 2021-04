Čeští vědci vyvinuli novou generaci zdravotnických prostředků navazující na hemagel

Vědcům z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR se podařilo vyvinout novou generaci zdravotnických prostředků navazující na původní přípravek k urychlení hojení ran HemaGel.

Nová generace zdravotnických prostředků navazující na původní přípravek HemaGel je výsledkem dlouholeté spolupráce polymerních chemiků z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR s firmou VH Pharma. Cílem vývoje byla inovace složení přípravku na hojení ran jak z hlediska použitého polymeru, tak i aplikační formy.

Vývoj hemagelu S výzkumem hydrofilních gelů má ÚMCH zkušenosti již od svého založení. V šedesátých letech minulého století umožnil vynález zakladatele ústavu profesora Otto Wichterleho zahájení výroby měkkých kontaktních čoček z hydrogelu. Spojení výsledků výzkumu v oblasti kontaktních čoček a znalostí Ing. Jiřího Labského, CSc., jenž se v ústavu více než 30 let zabýval chemickými reakcemi lapačů volných kyslíkových radikálů, pak vedlo v devadesátých letech 20. století k vyvinutí polymerních látek určených pro urychlení hojení ran. Látka, do které lapače Ing. Jiří Labský, CSc., zabudoval, poly(2-hydroxyethylmethakrylát), je stejný polymer, který stál za vznikem měkkých kontaktních čoček. Objev gelu HemaGel tak navázal na práci zakladatele ústavu.

„Oba nové prostředky obsahují aktivní polymery, které jsou sice rozdílné, ale mají společnou schopnost vychytávat škodlivé kyslíkové radikály v ráně, a tak účinně potlačovat vznik zánětu. Polymery jsou tvořeny velkými makromolekulami, navzájem propojenými do sítě. To zabraňuje jejich průniku přes kůži do těla, takže zůstávají na povrchu rány, kde dlouhodobě působí,“ vysvětluje Zdeňka Sedláková, vedoucí oddělení Řízené makromolekulární syntézy, které se v ÚMCH věnuje vývoji hydrofilních gelů.



Nový prostředek tvoří hydrogel, jehož základem je nově vyvinutá polymerní síť IPN. Hydrogel díky svým unikátním vlastnostem vytváří optimální podmínky pro hojení rány tím, že působí protizánětlivě, podporuje mokré hojení a současně potlačuje mikrobiální osídlení rány. Je tedy určen pro hojení akutních ran, jako jsou povrchová poranění včetně popálenin 1. a 2. stupně a pooperační rány, je ale vhodný i pro hojení chronických ran typu bércových vředů, proleženin a kožních defektů u pacientů s diabetem.

Kromě HemaGelu NEW uvede firma VH Pharma na trh také další zdravotnický prostředek ve formě spreje HemaCut SPRAY, který je vhodný pro hojení povrchových poranění kůže, jako jsou drobné trhliny a praskliny kůže, popáleniny 1. stupně, odřeniny, řezné, sečné a tržné rány, puchýře a další různá povrchová poranění.

„Výzkum zaměřený na vývoj nových polymerních materiálů s unikátními léčebnými vlastnostmi patří mezi stěžejní výzkumné úkoly v ÚMCH. Ve vývoji biomedicínských polymerů pokračujeme i nadále. Pevně věřím, že naše práce brzy vyústí v další úspěšné aplikace,“ říká Jiří Kotek, ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.