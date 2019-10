Jak nasytit milion Marťanů. Do vesmíru se hrnou soukromé společnosti

Zatímco kosmické agentury se připravují k návratu člověka na Měsíc, soukromé firmy už spřádají ambiciózní plány na trvalé osídlení rudé planety – Marsu. Vědci říkají, jak by to mohlo být možné.

Americká vesmírná agentura NASA plánuje zbudování trvalých základen na Marsu. Podle projektu Evolvable Mars Campaign by se na nich měly střídat poměrně malé posádky. Většinu toho, co budou potřebovat k životu, včetně potravin, dostanou ze Země.



Doprava na trase Země–Mars se rozdělí na „osobní“ a „nákladní“. Lidé poletí několik měsíců díky tomu, že s sebou nebudou vláčet veškeré zásoby a vybavení. Ty jim na Mars s předstihem dopraví pomalejší automatické nákladní lodi. Fanoušci sci-fi znají tento systém z románu Andyho Weira Marťan a jeho filmové verze. Vše je ale hudbou budoucnosti. Momentálně dostává před prvním letem na Mars přednost návrat lidí na Měsíc.

Do vesmíru se však hrnou soukromé společnosti a ty spřádají smělejší plány. Podle amerického podnikatele Elona Muska by mohly jeho rakety SpaceX dopravit dvanáctičlennou posádku na Mars už za pět let. V další fázi by mělo každých 26 měsíců startovat ze Země k Marsu hned několik lodí. Každá by vezla 100 až 200 lidí.

Jídlo se dovážet nedá

V horizontu 50 až 100 let by tak počet stálých obyvatel Marsu narostl na jeden milion. SpaceX nabídne pro kolonizaci Marsu dopravní prostředky. Zbývajících úkolů spojených s osídlením rudé planety by se měly zhostit další společnosti a investoři. Evolvable Mars Campaign agentury NASA otázku soběstačnosti martských základen neřeší. Pro milionovou kolonii však samozřejmě nebude možné potraviny na Mars dovážet.

Za sto let budování kolonie by si to vyžádalo bezmála 200 000 letů nákladních kosmických lodí, z nichž každá by vezla sto tun jídla. Kolonie se bude muset uživit sama.

Návod k dosažení potravinové soběstačnosti pro milionovou marsovskou populaci nabízí studie Kevina Cannona a Daniela Britta z Univerzity centrální Floridy v americkém Orlandu publikovaná ve vědeckém časopise New Space: The Journal of Space Enterpreneurship and Innovation. Jasně z ní plyne, že zajistit dostatek jídla pro marsovskou kolonii nebude jednoduché.

Více světla!

Rostliny nutně potřebují světlo. Na rudé planetě je ho však mnohem méně než na Zemi. Ani na rovník tam nedopadne za rok víc slunečního záření než na Aljašku. Pozemské skleníky propustí dovnitř jen polovinu až dvě třetiny ze světla, které na ně dopadá. Skleníky na Marsu budou vzhledem k nízkému tlaku tamní atmosféry podstatně robustnější než na Zemi a propustí k rostlinám světla ještě méně.

Bez umělého osvětlení v nich proto jakž takž porostou jen stínomilné plodiny, jako jsou hlávkový salát nebo rajče. Obilí a další plodiny by chřadly. Dodatečný přísun světla tedy budou muset zajistit LED lampy, pro které bude nutné vyrobit nemalé množství elektrické energie.



Uhynulé žížaly

Vědci se zabývali také otázkou, zda využít marsovskou půdu nebo pěstovat rostliny bez půdy, například hydroponií nebo aeroponií. Hlavní hrdina románu Andyho Weira sice proměnu marsovského povrchu na úrodnou půdu zvládl, ale reálné pokusy s věrnou imitací povrchu rudé planety skončily rychlým úhynem vegetace a zadušením žížal.

Pro začátek tedy budou Marťané spoléhat na hydroponii a postupně přejdou k pěstování plodin na marsovské půdě upravené tak, aby rostlinám vyhovovala. K adaptaci na podmínky Marsu napomůžou vědci rostlinám úpravami dědičné informace genovým inženýrstvím.

Plodinám pěstovaným na Marsu budou dominovat pšenice, kukuřice a batáty jako zdroj glycidů, sója jako zdroj proteinů a podzemnice olejná jako zdroj tuků. Z psychologického hlediska je nezbytné uspokojit i lidské chutě. Proto budou Marťané pěstovat i rostliny chudé na základní živiny, třeba okurky, papriky, rajčata či jahody.

Obyvatelé Marsu se budou muset obejít bez tradičních potravin živočišného původu, jako jsou maso, mléko nebo vejce.

Transport hospodářských zvířat na rudou planetu a jejich tamní chov by byly komplikované nejen technicky, ale i eticky. Zvířatům by nebylo možné zajistit adekvátní životní podmínky. Přesto Cannon a Britt odmítají představu „veganského Marsu“.

Potraviny živočišného původu budou obyvatelé marsovských kolonií získávat buď chovem různých druhů hmyzu, anebo pěstováním živočišných buněk v bioreaktorech. Hmyz jako potravina získává na oblibě už dnes. Výroba náhražek masa, mléka a vajec z buněk pěstovaných v laboratorních podmínkách a z jejich produktů se zatím nesměle rozbíhá.

Marťané budou zřejmě vedle hmyzu konzumovat hlavně rybí maso „ze zkumavky“, protože svalové buňky ryb lze pěstovat už při 20 °C, a to s sebou nese úsporu energie. Buňky ptáků nebo savců potřebují teploty bezmála dvojnásobně vyšší.

Kolonie jako ekosystém

Nakrmit populaci, která se během století rozroste z dvanácti lidí na milion obyvatel, představuje ambiciózní úkol zvládnutelný jen s využitím nejnovějších technologií, účinnějšími LED zdroji světla počínaje a genovým inženýrstvím rostlin konče.

Cannon a Britt zdůrazňují, že osady na Marsu musí být od počátku koncipovány jako funkční ekosystém. Oxid uhličitý budou z atmosféry stanic odstraňovat rostliny a některé bakterie. Zbytky z produkce potravin poslouží jako krmivo hmyzu a žížal.

Další odpady najdou uplatnění jako hnojivo. Odpady ze sklizně, například stonky rostlin, poslouží k výrobě stavebních materiálů. Mnohé ze „zelených“ technologií vyvinutých pro potřeby kolonií na Marsu najdou uplatnění i při šetrnějším hospodaření na Zemi.

Ochutnejte

Pro ty, kdo nechtějí čekat nebo se nehodlají v nejbližších sto letech stěhovat na Mars, připravili Cannon a Britt návod na „marťanský jídelníček“. Sestavili ho z potravin podobných tomu, co budou mít na talíři kolonizátoři rudé planety, a potravin, které by se mohly objevit na trhu v dohledné budoucnosti. Zájemci ho najdou na: www.eatlikeamartian.org.