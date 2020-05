Planeta s ideálními podmínkami pro mimozemský život. Astronomové potvrdili její existenci u naší nejbližší hvězdy

U Proximy Centauri, nejbližší hvězdy od Slunce, se nachází planeta obdobné hmotnosti Země, která podle vědců skýtá ideální podmínky pro existenci mimozemského života. Existenci, umístění i přesné rozměry Proximy b, jak se planeta nazývá, potvrdil mezinárodní tým badatelů. Informoval o tom server Independent.

O planetě se vědělo již několik let, její existence ale nebyla definitivně potvrzena. To nyní změnili vědci, kteří v časopise Astronomy & Astrophysics publikovali výsledky několikaletého výzkumu Proximy b.

Planeta má hmotnost 1,17krát větší než Země a kolem své hvězdy oběhne za 11 dní. K objevu pomohlo tzv. ESPRESSO, jeden z nejpřesnějších spektografů (přístrojů na analýzu světelného záření) na světě, který je švýcarské výroby a nalézá se v Chile. Jeho přesnost označil za „naprosto neslýchanou“ i držitel Nobelovy ceny za fyziku Michel Mayor.



Spektrograf ESPRESSO dokáže zachytit tzv. radiální rychlost, tedy tempo, jakým se mění vzdálenost mezi pozorovatelem a pozorovaným objektem. Když planeta obíhá okolo hvězdy, její přitažlivá síla způsobuje, že hvězda nepatrným pohybem kmitá k planetě a od ní. Tento pohyb je rozeznatelný ve světelném spektru, které hvězda vyzařuje, a s pomocí citlivých technologií, jakou je i ESPRESSO, dokážou tento pohyb detekovat astronomové.

Na Proximu b poprvé upozornil finský astronom Mikko Tuomi v roce 2013, o tři roky později pak zveřejnili vědci z astrofyzikální laboratoře v Marseille výzkum, který nasvědčoval, že na planetě jsou ideální podmínky pro vznik života. Badatelé uvedli, že na povrchu se pravděpodobně nachází voda, dokonce by celý její povrch mohlo pokrývat hluboké moře.

Proxima b je sice mnohem blíže své hvězdě, než Země Slunci, ale jelikož Proxima Centauri je tzv. červený trpaslík, tedy chladnější typ hvězdy, teplota by na planetě mohla být mírná. Otázka ovšem je, zda má planeta atmosféru, která by potenciální živé organismy ochránila před rentgenovými paprsky z Proximy Centauri. To zatím astronomové nevědí.

„Zajímavá věc ohledně Proximy b je fakt, že je to nejbližší planeta od Země. Představa, že život existuje hned za branami našeho solárního systému, je vzrušující,“ řekl v roce 2016 šéf výzkumného týmu Bastien Brugger. Hlavní autor nejnovější studie Alejandro Suarez Mascareño uvedl, že potvrzení existence Proximy b byl důležitý úkol, jelikož se jedná o jednu z nejzajímavějších planet v „solárním sousedství,“ píše The Independent.

Planeta je od nás „jen“ asi 4,2 světelných let, ovšem podle odhadů americké kosmické agentury NASA by cesta k ní pozemšťanům trvala 73 tisíc let.

V lednu vědci v blízkosti Proximy b objevili dalšího kandidáta na exoplanetu (tedy planetu obíhající okolo jiné hvězdy než Slunce), kterému dali jméno Proxima c. Kolem své hvězdy Proxima c oběhne za 5,21 let a teplota na ní je hluboko pod bodem mrazu, okolo -234 stupňů Celsia. Pravděpodobnost života na ní je tudíž velmi nízká.