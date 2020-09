SpaceX dopravila do kosmu dvanáctou sérii 60 satelitů Starlink, měly by umožnit globální připojení k internetu

Falcon 9 zamířil do vesmíru z floridského kosmodromu na Mysu Canaveral podle plánu ve 14:46 SELČ. Přibližně po 15 minutách letu se satelity po úspěšném vynesení na předběžnou orbitu oddělily od druhého stupně rakety. Nyní je čeká rozvinutí solárních panelů. Pak se od sebe vzdálí, aby s pomocí vlastního pohonu vystoupaly výš a začlenily se do konstelace družic sítě Starlink asi 550 kilometrů nad Zemí.



Another landing for Falcon 9! The first stage booster has successfully returned to SpaceX’s drone ship in the Atlantic Ocean. https://t.co/OIZVYLQdef pic.twitter.com/8fxe3Dd4Fb