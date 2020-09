Aktivisté shodili z dronu v Tel Avivu stovky balíčků s marihuanou, bojují za legalizaci

Tel Aviv Bezpilotní letadlo ve čtvrtek odpoledne shodilo na Rabinovo náměstí v Tel Avivu několik set balíčků s marihuanou. Postarala se o to skupina Green Drone, která v Izraeli prosazuje legalizaci této drogy pro osobní použití. Informoval o tom list The Jerusalem Post. Policie zatkla dva muže, kteří dron ovládali.

„Přišel čas, bratři drazí. Je to pták, je to letadlo? Ne, je to Green Drone, který vám posílá z nebe zdarma marihuanu,“ uvedla skupina v aplikaci Telegram.



Policie měla podezření, že balíčky obsahují „nebezpečnou drogu“, a policistům se podařilo několik balíčků sesbírat. K místu shodu se ale přes velký provoz seběhly desítky lidí a všichni chtěli získat co nejvíc balení, než přijdou policisté.

Skupina Green Drone oznámila, že akce je oslavou nového způsobu doručování marihuany, zvaného „marihuanový déšť“. „Zahajujeme projekt ‚marihuanový déšť‘, který zajistí týdenní dodávku kila marihuany rozdělené do dvougramových balíčků v různých částech země,“ stojí v oznámení skupiny.

Izrael nyní povoluje používání marihuany jen pro lékařské účely. Rekreační užití je nelegální, ale jak uvádí agentura Reuters, je tolerováno. V květnu země schválila vývoz marihuany k využití ve zdravotnictví a vláda si od toho slibuje příjmy v řádu stovek milionů dolarů.