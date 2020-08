Emiráty zrušily bojkot Izraele, obě země spolu mohou obchodovat. Do Abú Zabí poletí komerční let

Dubaj Prezident Spojených arabských emirátů (SAE) dekretem zrušil zákon, který nařizoval bojkot Izraele. Obě země tak spolu mohou nyní obchodovat a uzavírat finanční dohody. Informovala o tom v sobotu tisková agentura emirátů WAM.

Jde o další konkrétní krok po ohlášení normalizace vztahů obou zemí z poloviny srpna. Emiráty se staly po Egyptu a Jordánsku třetím arabským státem ochotným k plnohodnotným diplomatickým stykům s Izraelem.

Dekret prezidenta SAE, šajcha Chalífy bin Zajda Nahajána, je zaměřen na „vzájemnou spolupráci a rozvoj bilaterálních vztahů,“ uvedla tisková agentura.

Dekret formálně ruší zákon z roku 1972, zavedený krátce po vzniku SAE. Právní úprava odrážela tehdejší postoj arabských zemí, podle něhož bylo možné stát Izrael uznat jen za předpokladu, že bude existovat samostatný palestinský stát, poznamenala agentura AP.

V Gaze proti dohodě protestovali Palestinci, kteří s ní nesouhlasí.

Izraelská letecká společnost El-Al chystá na pondělí první komerční let mezi Tel Avivem a Abú Zabí. Jako první poletí izraelská delegace a delegace ze Spojených států, které dohodu obou zemí zprostředkovaly. Americkou delegaci povede zeť prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner a poradce pro národní bezpečnost Robert O’Brien.



Izrael a Spojené arabské emiráty čeká jednání o otevření ambasád, zahájení obchodu a vytvoření cestovního spojení. Země už například obnovily telefonní spojení, dohodly se na spolupráci ve zdravotnictví a izraelský prezident Reuven Rivlin pozval do Jeruzaléma prezidenta Spojených arabských emirátů.

Izrael a SAE mezi sebou zatím nemají letecké spojení. Není přitom jasné, zda letadlo El-Al bude v pondělí moci proletět nad Saúdskou Arábií, která oficiální styky s Izraelem nemá.

V květnu přiletěl ze SAE do Tel Avivu stroj Etihad Airways se zásilkou zásob pro Palestince kvůli pandemii nemoci covid-19. Byl to první známý let ze SAE do Izraele.