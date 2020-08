Na pozadí míru mezi Izraelem a SAE stály i zbraně. Do Emirátů zřejmě zamíří americká technika

1979, 1994, 2020... a co dál? Uvedené roky znamenají data, v nichž Stát Izrael uzavřel dohody o normalizaci vztahů (mírové smlouvy) se svými dosavadními arabskými nepřáteli. Po Egyptu a Jordánsku došlo před necelými dvěma týdny, po více než čtvrtstoletí dlouhé pauze, na třetího v řadě: Spojené arabské emiráty (SAE).



Podobně jako v případě Egypta hrály v čerstvé dohodě mezi Izraelem a SAE důležitou roli Spojené státy, jejichž prezident Donald Trump tento „deal“ prezentuje jako své politické vítězství a věří, že mu přinese plusové body v probíhající kampani před prezidentskými volbami.

V obou předchozích případech měly smluvní strany (Egypt a Jordánsko vs. Izrael) společnou hranici a normalizace vztahů přinesla buď výraznou změnu těchto hranic (návrat Sinajského poloostrova pod egyptskou správu), nebo vyřešení zásadních bilaterálních problémů (stanovení administrativní hranice mezi Jordánskem a Západním břehem, dohoda o vodních zdrojích, správa posvátných míst v Jeruzalémě). V případě dohody mezi Izraelem a SAE ale nic takového není.

Izrael se SAE nesousedí a oba státy neměly v minulých letech, s výjimkou rozdílných ideologických pozic, žádné zásadní spory. SAE ani nikdy proti Izraeli nevedly žádnou válku.

Základními principy tzv. Abrahámovské smlouvy – formálně má být podepsána počátkem září ve Washingtonu – je normalizace diplomatických vztahů a navázání kontaktů v oblasti turistiky, vzdělání, zdravotní péče či bezpečnosti. Izrael se podle principů smlouvy se SAE má vzdát plánu na anexi části palestinského Západního břehu Jordánu, kterou Židé plánovali spustit již začátkem července 2020. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však jen pár hodin po oznámení „historického průlomu“ prohlásil, že anexe Západního břehu „zůstává na stole a byla pouze na čas zmrazena“.

Tento v porovnání s egyptsko- (jordánsko-) -izraelskými smlouvami skromný výsledek živí spekulace, že hlavní důvod oznámené dohody mezi Izraelem a SAE je v něčem jiném. Hovoří se o rýsující se alianci mezi sunnitskými arabskými státy a Izraelem proti šíitskému Íránu, na níž mají zájem i SAE. Proto je v nové smlouvě explicitně zmíněna i spolupráce v bezpečnostní oblasti.

