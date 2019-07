Vůně člověka souvisí se sexuálním potěšením

PAŘÍŽ Nemyj se, pospíším si a do osmi dnů jsem u tebe,“ psal Napoleon své manželce Josefině. Časy se naštěstí změnily, ale náš primitivní mozek, který se utvářel před miliony let, je možná méně civilizovaný, než bychom si pomysleli. V každém případě ta správná vůně umožňuje lépe si vychutnat sexuální aktivitu, píše francouzský deník Le Figaro.

Němečtí psychologové Johanna Bendasová a Ilona Croyová z Drážďanské univerzity podrobily za pomoci specialisty na ušní, nosní a krční choroby 70 dospělých lidí podrobným testům, při nichž zkoumali jejich čichovou citlivost. Myšlenka analyzovat souvislost mezi vůní a sexuální aktivitou má svůj původ v tom, že byla pozorována ztráta libida u těch, kdo trpí ztrátou čichu. Vědci tentokrát chtěli zjistit, co se děje s mladými a zdravými dospělými v závislosti na čichu. Pokusu se zúčastnilo 28 mužů a 42 žen ve věku od osmnácti do šestatřiceti let.



Nejprve vdechovali vůni ze tří flakonů, z nichž jen jeden obsahoval vonící látku. Měli identifikovat ten správný flakon. Aby jejich úkol nebyl tak snadný, čichali nejprve ke značně zředěné substanci, která pak byla postupně stále koncentrovanější. Poté vyplňovali dotazníky týkající se zvláště jejich sexuální touhy, frekvence sexuálních vztahů a jejich charakteru.¨



Autoři studie zjistili, že účastníci pokusu, kteří měli nejlepší vůni, pociťovali rovněž při sexuálních vztazích nejvíce radosti. „Účinek čichové citlivosti na sexuální potěšení byl výraznější u mužů než u žen. Muži tedy mohou více počítat s čichovou stimulací při sexuálních vztazích,“ uvedli vědci. Podrobná analýza výsledků testů však ukazuje velkou roztříštěnost a je možné, že konstatované rozdíly mezi oběma pohlavími jsou jenom náhodné.

Němečtí vědci závěrem konstatovali, že vůně neovlivňuje sexuální touhu ani četnost vztahů. Je však známo, že člověk byl vynalézavější než matka Příroda.