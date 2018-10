Vyhynutí želv zasáhne negativně ekosystém. V moři je zabíjí plasty

ŘÍM Také želvy, byť jde o malý druh, hrají zásadní roli v zachování našeho ekosystému v takovém stavu, jaký je dnes. Jejich role je často podceňována, ale nyní ji vědci znovu zdůrazňují. Podle nedávné studie je 356 druhů želv ohroženo vyhynutím nebo již vyhynulo.

Tyto údaje jsou alarmující, neboť tento stav by mohl zásadně ovlivnit fungování ekosystémů, jakož i strukturu biologických společenství ve světě, píše italský deník La Repubblica.



Američtí vědci konstatovali, že ekologický význam želv, především těch, které žijí ve sladké vodě, je podceňován. Nicméně tato zvířata se objevila na Zemi před více než 200 miliony let a tak dlouho již přispívají ke zdravému stavu mnoha prostředí, jako jsou stepi, vlhké oblasti a mořské ekosystémy. Je to blahodárná funkce, která může být zmařena kvůli jejich postupnému a nezastavitelnému vymírání. Jejich úhyn má snadno představitelné důvody: ničení prostředí, v němž žijí, klimatické změny a nadměrný lov s cílem učinit z želv potravu nebo domácí zvířata. Dnes želvy patří ke skupinám nejohroženějších obratlovců na světě.



Proto se vědci rozhodli zaměřit na jejich úlohu a na to, jaké by byly z ekologického hlediska ztráty, kdyby současná tendence měla pokračovat. Výzkum poprvé do hloubky osvětluje vliv želv na jejich prostředí. Odhaluje tak jejich význam v potravinovém řetězci vzhledem k tomu, že želvy jsou býložravé, masožravé a všežravé, které svými zvyky ovlivňují strukturu dalších společenství obývajících jejich přirozené prostředí. Nesmíme zapomenout ani to, jakou hrají tato zvířata roli při přenášení semínek desítek druhů rostlin: některá semena dokonce vykazují vyšší klíčivost po průchodu jejich žaludkem.

A konečně některé želvy mají zásluhu na tom, že vytvářejí vhodné prostředí pro jiné organismy, ať už jde o rostliny nebo zvířata. To jsou například želvy stepní, které žijí v suchých oblastech Spojených států a Mexika. Budují si doupata v hloubce, někdy až devět metrů pod zemí, a za sebou zanechávají kupy zeminy, které jsou užitečné pro další druhy, jako je hmyz, plazi, králíci, lišky či dokonce rysové. Želvy tak plní klíčovou ekologickou úlohu. Tato zvířata mohou sloužit jako výstraha, abychom pochopili, jak lidé způsobují úbytek velké části divoké fauny ve světě.

Mohou za to plasty

Mořské želvy zabíjejí ve velkém měřítku plasty. U sicilského města Milazzo se například nabízí smutný pohled na pláž s odpadky a mrtvými plazy. Od začátku roku tu zahynulo nejméně 50 želv, které pozřely plasty. Najdeme tu karetu obecnou obklopenou plastovým odpadem. Další želva, vzácná kožatka velká, spočívá ve stavu rozkladu poněkud dále směrem k městečku Tindari. Severně, u ostrova Burano v benátské laguně, zase bylo během pár dní zjištěno několik želv usmrcených lodními motory.