Zázračné materiály budoucnosti: tuberkulóza by se mohla léčit pomocí nanočástic

Tým vědců z Prahy a Těchonína připravil a úspěšně otestoval nanočástice, které by v budoucnu mohly výrazně zefektivnit léčbu tuberkulózy. Nový způsob léčby by umožnil dopravit antibiotikum přímo do infikovaných buněk pomocí nanočástic. Výzkum probíhá v rámci vědecké platformy Akademie věd Strategie AV21.

Bakteriální infekce jsou navzdory pokrokům v medicíně a dostupnosti antibiotické léčby stále celosvětovým problémem. Ukazuje se totiž, že jejich původci velice pružně reagují například na nová antibiotika, případně jsou ve výhodě díky unikátnímu životnímu stylu. Velice obtížná je například léčba jednoho z největších infekčních zabijáků, tuberkulózy. Ta se dnes léčí podáváním koktejlu antibiotik. Mykobakterie, které infekci způsobují, jsou ale ukryté přímo v buňkách imunitního systému a unikají proto dosahu běžných léčiv.

Vědci z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR nyní vyvíjí metodu léčby za pomoci polymerních nanočástic. „Využití nanomedicíny by nám umožnilo dopravit antibiotikum přímo do postižených buněk pomocí nanočástic, což jsou struktury s velikostí několikrát menší, než je velikost lidské buňky," popisuje Jiří Trousil z Ústavu makromolekulární chemie. Po vstupu do buňky by bylo léčivo uvolněno a polymerní „obal" odbourán buňkou, respektive vyloučen pacientem.

Připravená formulace léčiva, založená na biodegradovatelném polymeru tvořeném z materiálu, který v organismu nevyvolává žádnou negativní reakci, byla ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními pracovišti již podrobně testována. Antituberkulotickou účinnost vědci úspěšně otestovali v laboratoři Vojenského zdravotního ústavu v Těchoníně. Polymerní částice nesoucí antibiotikum rifampicin byly v léčbě tuberkulózní infekce výrazně účinnější v porovnání s volnou formou léčiva. Na výzkumu nanočástic nesoucích antibiotikum pracují vědci z Petřin už více než čtyři roky. „Několik dalších let však bude pravděpodobně trvat formulace více antituberkulotik najednou. Kombinace několika účinných látek je totiž pro úspěšné vyléčení pacienta zásadní. Již nyní je ale velmi dobrá zpráva, že má nový koncept léčby šanci účinněji léčit nejenom tuberkulózu, ale i jiné vnitrobuněčné infekce," dodává Trousil.