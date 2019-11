Zeptali jsme se vědců: Čím se zabývá výzkum lithiových baterií?

Rozvoj kompaktních, lehkých, elektronických zařízení, jako jsou notebooky, mobilní telefony nebo aku nářadí, by nebyl možný bez využití dlouhodobého napájení pomocí lithium-iontových baterií. Letos dostali za jejich výzkum a vývoj Nobelovu cenu za chemii vědci J. B. Goodenough, S. Whittingham a A. Yoshino. Čím se výzkum lithiových baterií zabývá, komentuje chemik Mgr. Lukáš Pavlovec z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

Myšlenka lithiové baterie se zrodila již před více než sto lety, ale uvedení do praxe nakonec nastalo až v devadesátých letech 20. století. Mezitím prošly lithium-iontové baterie bouřlivým materiálovým vývojem.

Cesta z laboratorního stolu na pult v obchodech vedla od nahrazení čistého kovu za méně nebezpečné ionty lithia, přes zkoumání nových materiálů, do nichž je lithium schopné se „vmezeřit“. A jak už to bývá, vědci si přejí věci neustále vylepšovat, aby mohli plnit sny například o levnějších a nehořlavých bateriích, které by se nabíjely kratší dobu, ale zároveň by dokázaly dodávat více energie.



Shodou okolností vznikl před šesti lety evropský projekt MAT4BAT, který se mimo výše zmíněných vylepšení snažil také objasnit, zda v případě výpadku asijského trhu dokážeme být v Evropě při výrobě lithiových baterií soběstační. Oddělení polymerních membrán Ústavu makromolekulární chemie AV ČR (ÚMCH AV ČR) bylo jedním z šestnácti partnerů tohoto projektu a mělo na starosti přípravu nových polymerních elektrolytů, jakožto náhrady stávajících hořlavých kapalin.



Když člověk zjistí, že téma, kterému se věnuje, bylo oceněno Nobelovou cenou, dodá mu to entusiasmu a naděje v pokračování zdokonalování této technologie. Doufejme, že se u nás vyvinuté materiály a nápady v dohledné době uplatní v bezpečnějších lithium-iontových bateriích.