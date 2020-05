Archeologové u Domašína na Rychnovsku objevili pravěké osídlení. Nespíš patří ke kultuře se šňůrovou keramikou

Hradec Králové Archeologové u Domašína na Rychnovsku objevili pozůstatky sídliště, které patří s největší pravděpodobností kultuře se šňůrovou keramikou. Pokud analýzy potvrdí sídliště této kultury datované k roku 2000 před naším letopočtem, půjde o objev, který nemá v ČR obdoby. Archeologové v ČR dosud sídliště uvedené kultury neprozkoumali, řekla archeoložka rychnovského muzea Martina Beková.

Součástí sídliště jsou studny hluboké několik metrů. Při vykopávkách archeologové přišli i na další stopy osídlení z různých etap zemědělského pravěku.



„Máme tu shluk pěti okrouhlých studen, jaký je typický pro kulturu se šňůrovou keramikou. Zatímco jinde v Evropě, například v Německu, se studny této kultury objevují, v ČR by to bylo vůbec poprvé. Kolem je velké množství kůlových jamek, předběžně to interpretujeme jako ohrady případně lehčí konstrukce příbytků,“ řekla Beková.

Podle ní studny nesloužily na sídlišti najednou, jakmile se jedna zřítila, byla nahrazenou novou. Studny nebyly ničím vyztužené, sloužily jako zdroj pitné vody.

Sídliště kultury se šňůrovou keramikou jsou vzácná. Souvisí to se způsobem života nositelů této kultury. „Byli to především mobilní chovatelé dobytka, kteří si budovali lehčí sídliště, než jsme zvyklí u jiných kultur zemědělského pravěku. Proto se dochovala velmi zřídka. Z České republiky prozkoumané sídliště kultury se šňůrovou keramikou nemáme,“ řekla Beková.

V současnosti pokračuje výzkum na jedné třetině délky budoucího obchvatu Domašína, v úseku dlouhém asi 600 metrů. Naleziště je na terénní terase nad řekou Bělou. „O tom, že půjde o tak bohaté naleziště, jsme neměli tušení,“ řekla Beková.

Dalším pozoruhodným objevem jsou podle ní pozůstatky sídliště únětické kultury ze starší doby bronzové datované do období okolo 1800 před naším letopočtem. „Podařilo se nám objevit z tohoto období obilné silo, několik sídlištních jam, části nádob, keramické střepy, část bronzové sekerky. Je to poprvé, co sídliště únětické kultury na Rychnovsku zkoumáme,“ řekla Beková.

Sídliště únětické kultury překrývá starší z období eneolitu a naopak únětické sídliště je překryto mladšími hroby z éry popelnicových polí z přelomu doby bronzové a železné.

Naleziště u Domašína je součástí jedné ze dvou pravěkých sídelních oblastí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Patří k sídelní oblasti zhruba mezi Solnicí a Kostelcem nad Orlicí, druhá je v oblasti Opočna. Výzkum v trase budoucího silničního obchvatu Domašína začal na jaře a stále pokračuje.