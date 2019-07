Bretagne: příběh tanku vyrobeného Němci, který bojoval proti Němcům

Praha Jestli se kvůli něčemu nadšenci do vojenské historie dokáží opravdu pohádat, tak je to nad otázkou: „Který tank byl za II. světové války nejlepší“. Jedním z horkých kandidátu je německý Pzkw V Panther. Na letošním Tank Festu v Bovingtonu se představil pojízdný a čerstvě zrenovovaný panther, jenž “dezertoval” od Wehrmachtu k Francouzům.

V předjaří roku 1945 byla válka od Normandie daleko. Ale ne zas tak docela. Po bojišti, kde se střetli Spojenci s Wehrmachtem krátce po vylodění ve Francii, se pohybovali francouzští technici od 1. mobilní průzkumné skupiny. Hledali tanky a další obrněná vozidla, která by se dala opravit. Jejich jednotka zoufale potřebovala posílit a od Spojenců nedostala žádnou obrněnou techniku. Normandie pro ně byla skvělá. Po krajině byly rozeseté bojem poškozené stroje, které zatím nikdo neodtáhl.

Co si o pantherech přečíst: V češtině vyšla kniha Panther od Michaela a Gladys Greenových, která nese výmluvný podditutul “Německá snaha o dosažení převahy na bojišti”. Kromě důvodů, které vedly k vývoji tohoto tanku, také zachycuje zkušenosti německých tankových posádek.

Francouzi nakonec opravili panzery, které by dnes byly ozdobou každé muzejní sbírky: jeden těžký tank Tiger I, dva panthery, jedenáct „tažných koní Panzerwaffe“, neboli tanků Pzkw IV., jeden stíhač tanků Jagdpanzer IV a také dvě útočná děla StuG III. Práce to musela být doslova strašná. Když „kanibanizovali“ potřebné díly ze zasažených strojů, museli z nich vyjmout zmrzlá těla německých osádek, která v ocelových rakvích zůstala od předchozího léta. Ve vracích hledali optické přístroje a další vybavení pro vedení palby.



Jedním z tanků, který se mezi lednem a březnem 1945 v Normandii vrátil do služby, byl i Pzkw V Panther ausf. A s výrobním číslem podvozku 155 506.

Opravené stroje zamířily k severu, k oddílu Guye Besniera, který měl v té době základnu v Machecoulu. Tam se cvičily tankové posádky pro poslední týdny války v Evropě. Francouzi panthera označili svými barvami, tedy modro-bílo-červeným emblémem, a pojmenovali Bretagne. Další stroje z oddílu nesly kromě jmen provincií i Lotrinské kříže, symboly Svobodných Francouzů generála Charlese de Gaulla.

Sám Besnier, jezdecký důstojník v záloze, se v čase okupace zapojil do odboje. Po osvobození kolem sebe zformoval bojový oddíl, který postupoval do nitra chřadnoucí „Tisícilété říše“ Adolfa Hitlera. Ironií dějin bojovali proti Němcům s tanky, které vyrobily zbrojovky nacistického Německa. Po válce se Besnierova jednotka stala součástí okupačních sil. V roce 1946 jednotku rozpustili a její stroje převezli k uskladnění.

„Je nanejvýš pravděpodobné, že tank, který vidíte před sebou, se zapojil do posledních střetnutí na konci války v Besnierově oddílu,“ říká před skloněným čelním pancířem panthera Richard Cutland ze společnosti Wargaming. Firma, která provozuje on-line hru World of Tanks, obnovu stroje financovala.



Panther se jménem Bretagne byl jednou z hvězd letošního Tank Festu v anglickém Bovingtonu (o muzeu více čtěte zde) , kde byl vystaven u vchodu do haly, kde exponáty čekají na obnovu.

Pzkw V Panther v číslech Posádka - 5

Délka - 6,87 m

Šířka - 3,27 m

Výška -2,99 m

Hmotnost -44,8 tun Pancéřování a výzbroj Pancéřování Korba: čelo 60–80 mm pod úhlem 35°, boky a záď 40–50 mm.

Věž: čelo 80–110 mm, boky 45 mm.

Hlavní zbraň kanón 7.5 cm KwK 42 L/70 Sekundární zbraně

2x 7,92 mm MG 34 Pohon a pohyb Pohon -benzínový Maybach HL230 P30 690 hp (515 kW)

Můžete znát tento typ tanku z desítek snímků, přesto je „na živo“ zarážející jeho velikost. Jen trup je vysoký jako dospělý muž, celý stroj bez centimetru tři metry. Ve věži, kde samozřejmě chyběla uskladněná munice do kanonu ráže 75 milimetrů, je překvapivě hodně místa. Posádky sovětských téček musely svým protivníkům závidět.

Důraz německé konstrukční školy na co možná nejlepší pracovní podmínky posádky je znát: například jen velitelská věžička nabízí rozhled o rozsahu 360 stupňů. Uvnitř je cítit směs pachu barev, mazadel a motoru. Jeho válce pohání benzin. Stroj s výrobním číslem 155 506 opustil továrnu Machin Niedersachser Hannover GmbH 2. června 1944 jako jeden z 3 750 pantherů vyprodukovaných v předposledním roce války.

Technici se snažili Bretagne vrátit do podoby na konci války. Na zádi obrněnce je tak podivně upravené výfukové potrubí. Největší diskuse se při obnově vedla kolem kamufláže stroje. Důvod? Chyběly dobové prameny. Německé tanky totiž vyjížděly v drtivé většině z továren v jednotném šedém kabátu. Posádky je natíraly maskovacími barvami a vzory až podle bojiště, kde měly působit.



„Rozhodli jsme se, že jako poctu bojovníkům, kteří šli do války s nedostatečným vybavením jako Besnierovi muži, vrátíme tanku vizuální podobu z počátku roku 1945,“ vysvětlil Cutland, který třicet let sloužil u britských tankových oddílů. Bretagne tak má trup a věž pokrytou olivově zelenou, hnědou a béžovou. Jako podklady sloužily dobové snímky jednotky francouzského jezdeckého důstojníka. Dochovaly se však jen černobílé, takže za kamufláží je určitá míra licence restaurátorů. Pro slavnostní premiéře v Bovingtonu se panther vrátil do Francie, do Musée des Blindés v Saumuru.