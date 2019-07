V Lánech pokračuje ‚odvolávání‘ ministra kultury a ve Wimbledonu budou ve čtyřhrách bojovat tři Češky

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Prezident Miloš Zeman se v 15:00 setká v Lánech kvůli výměně ministra kultury s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a nynějším ministrem kultury Antonínem Staňkem. Zeman na konci května odmítl přijmout Staňkovu rezignaci a nevyhověl ani návrhu premiéra na jeho odvolání. Minulý týden po bezvýsledné schůzce s Babišem a Hamáčkem uvedl, že v protikorupční vládě by neměl končit ministr za to, že odhalí korupční jednání. Žádný posun nepřinesla ani čtvrteční schůzka prezidenta s premiérem. Andrej Babiš po ní řekl, že doufá v to, že výměna v čele ministerstva, kterou požaduje ČSSD a podmiňuje jí setrvání ve vládě, bude vyřešena nejpozději příští týden.

Od 09:00 Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by měli schvalovat mimo jiné novelu, podle níž stát bude moci nakupovat pozemky do půdní rezervy za tržní ceny, a zavedení elektronické dálniční známky. Ve druhém čtení by mohli projednat vznik systému jednotných jízdenek na železnici a novelu o elektronických komunikacích, která snižuje pokutu za přechod k jinému mobilnímu operátorovi a zkracuje lhůtu pro převod telefonního čísla.



V Nové obřadní síni v Praze na Olšanech bude ve 13:40 poslední rozloučení se spisovatelem, novinářem a scenáristou televizních dokumentů Vladimírem Kučerou. Známý moderátor pořadu Historie.cs zemřel 4. července ve věku 72 let.

Z kazašského kosmodromu Bajkonur odstartuje ruská raketa Proton s rentgenovým dalekohledem Spektr-RG. Pro Rusko jde o důležitou misi, jelikož v portfoliu má jen několik vědeckých projektů mimo zemský povrch. Spektr-RG vznikl ve spolupráci Ruska a Německa. Výzkumná fáze má trvat čtyři roky, během kterých bude teleskop mapovat vesmír v rentgenové části spektra.



Nově zvolený litevský prezident Gitanas Nauséda se ujme funkce. Uznávaný 55letý ekonom, s minimálními zkušenostmi v politice, vyhrál prezidentské volby na konci května. Ve druhém kole voleb získal přes 65 procent odevzdaných hlasů a po vyrovnaném prvním kole jasně porazil bývalou ministryni financí Ingrid Šimonytéovou.

V Trenčíně druhým dnem pokračuje největší slovenský hudební festival Pohoda, který patří k nejvýše ceněným festivalům v Evropě. Ve 12:00 je naplánována diskuse se slovenskou prezidentskou Zuzanou Čaputovou. Mezi hlavními jmény letošního ročníku najdeme například bývalého zpěváka skupiny Oasis Liama Gallaghera, švédskou zpěvačku a písničkářku Lykke Li, charismatickou „slavnou dceru slavného otce“ Charlotte Gainsbourgovou nebo britské The 1975. Vystoupí také jedna z nejlepších hiphopových kapel historie, legendární The Roots, britský raper Skepta nebo britský producent Mura Masa.

Na středočeském Točníku startuje populární hudební festival Hrady CZ. Představí na osmi hradech po Česku špičku současné české a slovenské hudební scény. Páteční program na Točníku nabídne koncerty Michala Hrůzy, Arakainu a Lucie Bílé, Anny K. či kapely Rybičky 48. V sobotu se mohou fanoušci letní hradní tour těšit na kapelu Kryštof, která se na Hrady CZ vrací po šesti letech, Anetu Langerovou, Harlej, ale také Marpa & Troublegang nebo PSH.

Ve Wimbledonu budou od 12:00 semifinálové čtyřhry žen, v kterých nastoupí tři české tenistky. České hráčky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se utkají s kanadsko-čínským párem Gabriela Dabrowská, Sü I-fan. V dalším zápase česko-tchajwanská dvojice Barbora Strýcová, Sie Šu-wej bude hrát proti maďarsko-francouzskému páru Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová.

Začíná první fotbalová liga. Nový ročník zahájí od 18:00 zápas FK Jablonec - Bohemians Praha 1905.