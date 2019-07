RANNÍ BRIEFING: České tenistky čeká čtvrfinále Wimbledonu. Úřad zveřejní červnovou nezaměstnanost

O účast mezi čtveřicí nejlepších tenistek Wimbledonu dnes zabojují Karolína Muchová a Barbora Strýcová. Úřad práce zveřejní údaje o nezaměstnanosti za červen v jednotlivách krajích.

Česká tenistka Karolína Muchová v pondělí překvpivě v osmifinalové fázi slavného londýnského grandslamu vyřadila favorizovanou krajanku Karolínu Plíškovou po třísetové bitvě 4:6, 7:5 a 13:11. Ve čtvrtfinále se utká s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

To Barbora Strýcová udolala Belgičanku Elise Mertensovou 4:6, 7:5 a 6:2. Dnes vyzve přemožitelkou Petry Kvitové Američanku Johannu Kontaovou. Program na kurtech začíná ve 12 hodin SEČ.

V květnu klesla nezaměstnanost v Česku na 2,6 procenta. Úřad práce zveřejní čerstvé údaje za červen pro celou republiku i jednotlivé kraje.

Ve 14.00 začíná řádná červencová schůze Sněmovny. Poslanci by mohli rozhodnout o podobě novely o zavírání některých obchodů ve vybraných svátcích, kterou jim vrátil Senát. V úvodním kole by měli projednat návrh na zvýšení rodičovského příspěvku nebo vládní daňový balíček, který mj. zvyšuje některé spotřební daně a daň z některých hazardních her.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se znovu pokusí prodat zámeček v Brandýse nad Orlicí. Na první dražbu se žádný zájemce nedostavil. Prohlídka objektu je naplánována na dnešních 10:00.

V Bruselu proběhne jednání ministrů financí členských zemí Evropské unie. Debatovat mají o možných vlastních příjmech unijního rozpočtu v příštím víceletém finančním rámci či o evropském hospodářském cyklu. Nastupující finské předsednictví EU také představí svůj plán práce. Za ČR náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková.

Český miliardář Radovan Vítek podle švýcarské veřejnoprávní televize RTS zpochybní u lucemburského soudu rozhodnutí lucemburského úřadu pro finanční dozor, podle nějž nelegálně manipuloval s akciemi firmy Orco Property Group; pokud neuspěje, hrozí mu podle RTS pokuta ve výši miliard dolarů. Podle realitní skupiny CPI Property Group, v níž je Vítek většinovým vlastníkem, se ale žádné žádné soudní stání neočekává a soud pouze určí kalendář pro tento spor.

Jednání výboru pro světové dědictví UNESCO je na programu v Baku. V průběhu 43. zasedání, které trvá do 10. července, se rozhodne o zařazení nových lokalit na Seznam světového dědictví UNESCO. Mezi 36 nominovanými kulturními a přírodními památkami jsou i česko-německá nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří nebo zbytky podunajského hraničního valu (limes) z období Římské říše, jejichž zařazení na seznam společně navrhly Německo, Rakousko, Slovensko a Maďarsko.

Ve 21.00 čeká televizní duel Borise Johnsona a Jeremyho Hunta, tedy dvojice, z níž vzejde příští lídr Konzervativní strany a zároveň nový premiér Británie.

Soud projednává případ Číňana, který podle obžaloby spáchal v ČR v roce 1998 dvojnásobnou vraždu. Muž uprchl do Číny, loni ho zadrželi Japonci a vydali ho do Česka.