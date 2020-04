Budoucí indonéskou metropoli může ohrozit tsunami, říkají vědci

JAKARTA Plánovanou novou indonéskou metropoli na ostrově Borneo může ohrozit ničivá vlna tsunami odstartovaná podmořským sesuvem půdy, domnívají se vědci. Na potenciální nebezpečí indonéskou vládu upozornil mezinárodní tým, podle kterého však zatím není důvod k panice, píše zpravodajský server BBC.

Vědci za pomoci seismologických dat zkoumali sedimenty na dně Makasarského průlivu, který se nachází mezi indonéskými ostrovy Borneo a Sulawesi. Našli zde důkazy o několika pradávných sesuvech, jež mohly způsobit vlnu tsunami, která zaplavila záliv u přístavu Balikpapan.

Právě nedaleko tohoto města chce Indonésie vybudovat novou metropoli a tím vyřešit problémy nynější Jakarty. V megalopoli, která má včetně aglomerace téměř 30 milionů obyvatel, jsou častá zemětřesení a záplavy, trápí ji stoupající hladina oceánů i nedostatečná infrastruktura.

Indonésie jenom za rok 2018 zaznamenala dvě vlny tunami způsobené sesuvy půdy. V prosinci toho roku se do moře zhroutila část sopky Anak Krakatoa, v důsledku ničivé vlny zemřelo přes 400 lidí. Zemětřesení zapříčinilo i sesuv půdy a následnou vlnu tsunami v oblasti města Palu na ostrově Sulawesi, katastrofa si vyžádala více než 2000 obětí.

Vědci však dodávají, že není třeba na zjištění přehnaně reagovat. „Než pořádně vyhodnotíme situaci, ještě nás čeká hodně práce. I přesto je to něco, co by měla indonéská vláda zvážit při vyhodnocování rizika,“ řekl vedoucí týmu odborníků Uisdean Nicholson z Heriotovy-Wattovy univerzity ve skotském Edinburghu.



Studie publikovaná Londýnskou geologickou společností určila 19 oblastí v průlivu, kde se do mořské hlubiny sesunulo v některých případech až sto tisíc krychlových metrů bahna a písku. Takový objem může výrazně narušit vodní sloupec a na hladině tak vytvořit velké vlny.

K těmto podvodním erozím dochází hlavně na západní straně tři kilometry hlubokého kaňonu, jež se táhne středem Makasarského průlivu. Na jeho okraji jižně od delty řeky Mahakam se hromadí sedimenty, řeka jich každoročně do průlivu vynese miliony kubíků. Sesuv takových naplavenin mohou vyvolat zemětřesení, která jsou v Indonésii častým jevem.