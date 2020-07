‚Byla to úžasná podívaná.’ Astronauti na ISS spatřili a vyfotografovali kometu Neowise

New York Po 23 letech mají obyvatelé severní polokoule opět možnost spatřit vlastníma očima na obloze zářící kometu. Neowise je pojmenovaná po sondě, která ji objevila již koncem března, ideální podmínky k jejímu sledování pouhým okem ale panují až od čtvrtečního večera. Fascinující podívanou nabízí kometa také ve vesmíru, což dokazují její fotografie pořízené astronauty z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Jak píše server space.com, kometa Neowise byla 3. července vzdálená 44 milionů kilometrů od Slunce. Podle webu „přežila“ toto blízké a vysokoteplotní setkání. Vzdálenost byla dostačující pro to, aby ji dokázal spatřit nejenom prostý obyvatel na Zemi, ale právě i astronauti z Mezinárodní vesmírné stanice.

„Nastala situace za úsvitu, těsně před východem slunce, kdy se kometa stala viditelnou během krátké doby, kdy mu byla blízko, ale zároveň se Slunce pořád schovávalo za Zemí. Byla to úžasná podívaná,“ řekl jeden z astronautů Bob Behnken během videorozhovoru pro deník The New York Times.

Podle astronoma Miloše Tichého z Observatoře Kleť je nejlepší sledovat kosmické těleso z území Česka dvě hodiny po půlnoci, nejlépe z místa bez veřejného osvětlení. Pro Lidovky.cz rovněz dodal, že naposledy takto jasně viditelná kometa byla Hale-Bopp, kterou jsme mohli sledovat na jaře roku 1997.