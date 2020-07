Nejlépe viditelná kometa po 23 letech. Astronom radí, v kolik hodin si přivstat a jak ji správně pozorovat

Praha/Kleť Po více než dvou desetiletích mají obyvatelé severní polokoule opět příležitost vidět pouhým okem jasnou kometu. Neowise objevila stejnojmenná vesmírná sonda už na konci března, příležitost k jejímu pozorování ze Země máme ale teprve od čtvrtečního večera přibližně do poloviny srpna. Podle astronoma Miloše Tichého z Observatoře Kleť jsou nejlepší podmínky ke sledování ve dvě hodiny po půlnoci z místa bez veřejného osvětlení.

Lidovky.cz: Čím je kometa Neowise unikátní?

Unikátní je vlastně každá kometa, protože je každá jiná. Pro nás na severní polokouli je Neowise po 23 letech kometou, která je viditelná slušně pouhým okem. Nadto jejím objevitelem není nějaký astronom, ale stejnojmenná kosmická sonda Neowise, která zkoumá převážně blízkozemní asteroidy. Pokud máte štěstí, kromě této komety můžete nad ránem pozorovat i noční svítící oblaka, což je jev, který je u nás viditelný pouze kolem letního slunovratu.

Lidovky.cz: Je pravda, že patří k nejjasnějším kometám za poslední léta?

Ano. Na severní polokouli je to pohodlněji viditelná kometa po 23 letech. Naposledy jsme mohli takto na obloze sledovat kometu Hale-Bopp na jaře 1997.

Lidovky.cz: Kdy bude Neowise možné pozorovat pouhým okem?

Už nyní byla na hranici pozorovatelnosti pouhým okem, jako jasnější „rozmazaná“ hvězdička, ale samozřejmě v menším dalekohledu (triedru) je pokoukání na ni mnohem lepší, protože v něm vidíte nejen hlavu, ale i ohon komety.

Lidovky.cz: Je možné určit v České republice místo, odkud ji lidé uvidí nejlépe?

Pro pozorování je potřeba splnit několik věcí. Za prvé musíte mít jasno a volný obzor od severu po severovýchod, aby vám pozorování nepřekazily stromy či jiné objekty. Za druhé vás nesmí rušit veřejné osvětlení, čili se musíte odebrat někam mimo civilizaci. A za poslední, nesmíte být leniví a musíte vstát ve dvě hodiny po půlnoci a jít se na ni kouknout.

Lidovky.cz: Co nejvíce komplikuje pozorování komety?

Momentálně asi počasí, protože o víkendu se má zatáhnout. A jinak nenulový obzor a veřejné osvětlení. Měsíc je nyní sice chvíli po úplňku, ale zmenšuje se, a tak jeho špatný vliv na pozorování komety bude slábnout. Pro širokou veřejnost je nejlepší čas pro pozorování hned večer po setmění a nikoliv ráno. Spoustě lidí se totiž nechce vstávat. To je i důvod, proč byla kometa Hale-Bopp na jaře roku 1997 tak populární, protože byla slušně pozorovatelná už večer.

Lidovky.cz: A když to vezmeme trochu nevědecky, může mít objevení této komety vliv na společenské dění?

Určitě ano – přesně podle hesla, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Ale jinak, pokud to vezmeme opravdu vážně, spojitost komet s negativními jevy na Zemi nebyla doposud prokázána.

Lidovky.cz: Kdy budeme moci vidět další podobnou kometu?

Na to je krásné přísloví – je to ve hvězdách. Já k tomu dodávám: a je zataženo. Ze známých periodických komet se zatím nic „nechystá“, ale určitě může překvapit nějaká nově objevená kometa. Proto Observatoř Kleť již 18 let provozuje stránky www.komety.cz, kde jsou korektní informace o kometách včetně mapek na jejich pozorování.