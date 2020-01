Číňan hodil do motoru letadla minci ‚pro štěstí‘. Nakonec společnosti zaplatil statisíce korun

Peking Osmadvacetiletý Číňan musí zaplatit pokutu 120 000 jüanů (392 000 korun) za to, že do motoru letadla před odletem hodil mince. Muž, který letěl poprvé, totiž doufal, že mu to přinese štěstí. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

Letadlo čínských nízkonákladových aerolinek Lucky Air nedostalo povolení vzlétnout z letiště ve městě An-čching na východě Číny, protože si pracovníci letiště všimli dvou jednojüanových mincí na zemi poblíž motoru. Let byl z bezpečnostních důvodů zrušen a cestující si museli zařídit nové letenky.

Ruské letadlo se srazilo s hejnem racků. Nouzově pak přistálo v kukuřičném poli K činu se přiznal cestující Lu Čchao, který mince do motoru hodil, když nastupoval do letadla. Policie ho na deset dní zadržela, soud nakonec rozhodl, že zaplatí pokutu. Společnost Lucky Air s výší finanční náhrady nesouhlasila, podle ní ji celý incident stál mnohem více než 120 000 jüanů. Pověrčivý Lu argumentoval tím, že aerolinky lidem házet mince po letadle nezakazují. Podle BBC to není ojedinělý případ. V roce 2017 osmdesátiletá žena hodila na motory letadla na šanghajském letišti Pchu-tung devět mincí. Jedna z nich v něm uvázla, což mělo pro 150 cestujících za následek několikahodinové zpoždění. Žena z ničeho obviněna nebyla.