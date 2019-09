Čínská aplikace lidem umožňuje převtělit se do scén DiCapria a dalších hvězd

Aplikace žádá po uživateli telefonní číslo (lidé na Twitteru si stěžují, že musí být čínské) a fotky jeho obličeje. Vybrat si může z nepřeberného množství videí, například s Leonardem DiCapriem nebo Marilyn Monroe. Skutečnou tvář herce nebo herečky pak překryje tvář uživatele. Nezřídka se lidé těmito upravenými snímky chlubí na sociálních sítích.



In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 勞 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT