Čínský ‚umělý měsíc‘ padesátkrát zvýší světelné znečištění města, tvrdí astronom

Cardiff Britský astronom John Barentine vyjádřil své obavy z nápadu čínského města vypustit na oběžnou dráhu satelit, který by imitoval Měsíc. „Umělý Měsíc“ má ale svítit až osmkrát intenzivněji a osvětlovat tak ulice. Podle Barentina by zprovoznění satelitu zvýšilo množství světelného smogu až sedmačtyřicetinásobně. To by způsobilo problémy nejen lidem, ale zejména divoké zvěři.

Čínské město Čcheng-tu plánuje už v roce 2020 vypustit první satelit, který by nahrazoval měsíční světlo. V dalších dvou letech svůj projekt podle informací magazínu Forbes ještě rozšíří: vypustí další dva měsíce tak, aby osvětlovaly plochu asi 130 kilometrů čtverečních permanentně. Podle původních zpráv přitom měl satelit město osvěcovat pouze v noci.

„Použitím umělého měsíce na této ploše můžeme ušetřit za elektřinu až 1,2 miliard juanů (asi 4 miliardy korun),“ uvedl předseda soukromého výzkumného ústavu Wu Čchun-feng podle serveru China Daily. Umělé záření z výšky asi pěti set kilometrů nad Zemí by také mohlo pomoci v oblastech bez elektřiny, například po přírodních katastrofách.

Astronom John Barentine z Mezinárodní společnosti pro temnou oblohu ale varuje, že „nový Měsíc“ s takovými parametry by měl negativní dopady na přírodu. „Vytvořil by se světelný smog odpovídající tomu, jaký je v největších světových městech,“ řekl Barentine. „To by byl problém jak pro ty obyvatele Čcheng-tu, kteří nemají možnost odříznout se od nechtěného světla, tak hlavně pro divokou zvěř,“ dodal Barentine s tím, že tak velké trvalé světelné znečištění může přinést úplně nové environmentální problémy.

Ideu umělého měsíce už měli i Rusové

Obdobný satelit, jaký plánuje čínské město, už v roce 1999 na oběžnou dráhu kolem Země vyslali Rusové. Vědci měli za to, že by se pomocí vesmírných zrcadel mohla osvětlovat sibiřská města. Podstatou experimentu „Znamja“ bylo rozevřít na kosmické nákladní lodi Progress membránu o průměru 25 metrů potaženou kovovou vrstvou. Odrazem slunečního světla v tomto vesmírném zrcadle měla být osvětlena některá místa na Zemi. Zrcadlo se ale Rusům nepovedlo dvakrát rozevřít a od projektu upustili. Progress pak shořel v atmosféře a zbylé úlomky spadly do Tichého oceánu.

Zřejmě jako první měl podobný nápad ale německý vědec Hermann Oberth, který v druhé polovině 20. let 20. století přišel s nápadem vesmírné stanice, která by zrcadlově odrážela sluneční světlo na konkrétní místo na Zemi. Koncept pak v období druhé světové války zkoumala německá armáda, která chtěla odražené sluneční paprsky využít jako zbraň.