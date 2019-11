Dokážete zpívat jako Freddie Mercury? Díky nové aplikaci se můžete otestovat

Zajímalo vás, jestli umíte zpívat jako rocková legenda Freddie Mercury? Nová internetová aplikace FreddieMeter vám to pomůže vyzkoušet. Ta vám pomocí umělé inteligence umožní porovnat hlas frontmana skupiny Queen s tím vaším. Za celým projektem stojí vývojáři z firmy Google, kteří na softwaru spolupracovali společně s týmem videoserveru YouTube.

Aplikace má pomoci zpropagovat charitativní organizaci The Mercury Phoenix Trust, která se zabývá bojem proti rakovině. Chorobě, která se stala Freddiemu Mercurymu před 28 lety osudnou.

Pokud si chcete aplikaci vyzkoušet, není potřeba nic stahovat. Můžete ji jednoduše spustit ve svém webovém prohlížeči. Co se týče mobilů, software podporuje Android i iOS. Po spuštění vám aplikace k otestování hlasu nabídne čtyři superhity skupiny Queen - Dont Stop Me Now, We Are The Champions, Somebody To Love a samozřejmě Bohemian Rhapsody.

Před zpěvem zároveň můžete nasát inspiraci a na stránkách zhlédnout video ze živého koncertu. Díky tomu si můžete poslechnout, jakým stylem Freddie Mercury skladbu zpívá a podle toho ho napodobit.

Software vás zároveň požádá o přístup k mikrofonu a kameře. O svá data se bát nemusíte. Aplikace uvádí, že při její aktivaci vaše nahrávky zůstanou v soukromí.

Pak už jen stisknete tlačítko ke startu a můžete zpívat. Software vám ale neumožní zazpívat si celou skladbu, pouze její minutovou část. Před vámi se přitom promítá text písně ve stylu karaoke. Po zazpívání písně vás aplikace nakonec v procentech ohodnotí, jak moc se rockové legendě podobáte. S výsledkem se poté můžete pochlubit na sociálních sítích.

Výsledky vašeho pěveckého výkonu vyhodnocuje umělá inteligence, která váš hlas porovnává s originální nahrávkou. Váš hlas je během zpěvu podroben důkladné analýze. Software při ní porovnává detaily, jako jsou čistota hlasu, intonace nebo melodie a rytmus.

S tím se pochopitelně pojí riziko, zdali jste dobrým zpěvákem nebo zpíváte falešně. Strach však není na místě, aplikace vás stejně pochválí. Poté, co jsme ji nechali zapnutou v naprostém tichu, nás software odměnil pěti procenty. Nezbývá než předpokládat, že Freddie Mercury uměl být i někdy zticha.