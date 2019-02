Expedice Scrab. Osm aut za méně než 3000 korun se pokusí objet celou Českou republiku

PRAHA Osm aut a zhruba 14 lidí se na přelomu února a března pokusí objet po hranicích celou Českou republiku. Všechna auta musí být zakoupena maximálně za 3000 korun, účastníci pak mají pouze další tisícikorunu na opravy před cestou a během ní. Takzvaná Expedice Scrab je inspirovaná britským pořadem Top Gear, řekl pořadatel Janis Chadzopulos.

Právě v pořadu Top Gear moderátoři často starými auty pořízenými v určitém finančním limitu absolvují náročné cesty, na kterých na ně čekají i speciální úkoly. „My jsme to hodně srovnávali taky s Diamond Race, to je vlastně závod milionářů, takže my jsme to obrátili, je to pravý opak,“ řekl Chadzopulos.



Účastníci šestého ročníku expedice odstartují v neděli 24. února z Prahy, vydají se k hranicím, po kterých následně objedou celou republiku. Konec je plánovaný opět v Praze, a to v sobotu 2. března. Auta se dostanou také do Polska, na Slovensko nebo do Rakouska. „Do Německa ne, tam se bojíme, i když ta auta nejsou špatná, musí mít platnou technickou kontrolu,“ řekl Chadzopulos.

Ne vždy se všem autům zadaří

Podle pořadatelů nejde o klasický závod, ale o spolupráci celého týmu, jehož cílem je dojet úspěšně do cíle. Proto i ocenění posádek po dokončení expedice se výrazně liší od závodů. Ceny pro účastníky dostávají pořadatelé od sponzorů.

Pro účastníky expedice je připravený doprovodný program, například návštěvy muzeí, závody na speciálních tratích nebo návštěva akvaparku. Účastníci expedice přespávají v co nejlevnějších hotelech nebo ubytovnách, případně přímo v autě.

Ne vždy se všem autům zadaří a dojedou do cíle. Chadzopulos vzpomíná na případy, kdy na autě nastala tak vážná závada, že v závodu nemohlo pokračovat. „Pak je několik možností, jak to udělat. (Řidič) může jít do první hospody, tam ho prodá třeba za 500 korun někomu na díly, koupí si lístek na vlak a pojede domů. Nebo přestoupí k jiné posádce a závod dokončí,“ řekl Chadzopulos.

Při jedné expedici podle něj odpadla hned čtyři auta už první den. „Například trabant ztratil během prvních sto kilometrů spoustu dílů,“ řekl se smíchem. Zájemci mohou dění na expedici sledovat na facebooku, kde najdou denní reporty i živé vstupy.