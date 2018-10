Horolezec Radek Jaroš pokřtil v Praze největší turistickou značku

PRAHA Největší turistická značka na světě, kterou nechal vyrobit Klub českých turistů (KČT), byla zapsána do české knihy rekordů vedené pelhřimovskou agenturou Dobrý den. Vznikla v rámci oslav 100 let od vzniku Československa a 130 let od založení KČT. Červenou značku o velikosti pět krát pět metrů na pražském náměstí Republiky pokřtil horolezec Radek Jaroš. Klub ji poprvé ukázal v sobotu, kdy ji vyvěsil na petřínskou rozhlednu.

„Značka je symbolem české turistiky. Zároveň máme nejhustší síť značených tras,“ řekl Roman Hrůza z KČT. Obří značku pokřtil Jaroš vodou z Lysé hory. Vodu z beskydského vrcholu vybral klub proto, že zde v roce 2015 otevřel zatím poslední turistickou Bezručovu chatu, kterou provozuje.

V budoucnu bude uložena v muzeu rekordů. V příštím roce ji chce KČT nechat putovat po ČR. „Příští rok totiž oslavíme 130 let od chvíle, kdy byla vyznačena první turistická trasa, a značka se tak objevila přímo na trase,“ řekl Hrůza. Využívat ji klub bude i při dalších příležitostech.