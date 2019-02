Jak se díváte na svá prsa? Fotografka požádala 100 žen, aby se jí odhalily

Fotografka Laura Dodsworthová poprosila 100 žen, aby se odhalily, a vyfotila jejich ňadra. Nejvíc šokována skutečností, že neupravené zobrazení poprsí je dnes tak vzácné. „S obrázky prsou se setkáváme téměř všude, ale nejsou to reálná zobrazení. Tím si pak vytváříme nedosažitelný ideál, který ve srovnání s realitou nepůsobí vůbec lichotivě,“ uvedla Dodsworthová.

Dodsworthová vyzpovídala každou ženu a u každé začala otázkou: „Co si myslíte o svých prsou?“ Rozhovory tak rychle nabraly mnohem emotivnější ráz, než samotná fotografka čekala.

„Ačkoli jsou ňadra zajímavým tématem samy o sobě, jsou také katalyzátorem myšlenek a diskuzí o vztazích, stárnutí a vnímání lidského těla obecně. Uvědomila jsem si, že téma mého projektu se rozvinulo a spíše bych ho teď popsala jako objevování, jaké je to být ženou,“ dodala fotografka, která chce nyní pomocí fundraisingu vydat v rámci tohoto projektu knihu pro Guardian.



Věk zpovídaných žen se pohyboval od 19 do 101 a byly mezi ženami byly farářka, striptérka, ženy, co překonaly rakovinu nebo si prošly operací. Svým objektům pak nabídla naprostou anonymitu, odměnou za to se jí dostalo neuvěřitelně upřímných a intimních rozhovorů - od pozitivních a krásných až po ty bolestné. Mnoho žen se při rozhovorech rozplakalo. Dodsworthovou navíc zaskočilo, že díky těmto rozhovorům se změnil i její vztah ke svému poprsí, protože je teď mnohem více vnímá jako erogenní část.



Točí se život žen okolo mužů?

Sama fotografka mezi zpovídané ženy zahrnula i sebe a jen u její osoby nebyl rozhovor anonymizován, což pro ni nebylo jednoduché rozhodnutí. Jeden její přítel jí například řekl, že to nesmí udělat kvůli svému manželovi a jeho obchodním partnerům. Další přítel se jí zeptal, jestli ví, co si o tom budou myslet její synové, až vyrostou. Nyní je jim 7 a 9 let. Všechny argumenty se točily okolo mužů v jejím životě a uvědomila si, že to nejsou dostatečně silné argumenty, které by jí odradily od vyjádření sebe sama jako umělkyně, ženy a feministky.



Pocity po zhlédnutí všech 100 fotek jsou opravdu fascinující. Když je například ukázala manželovi na chvíli oněměl. Jeho první reakcí pak bylo, že všechny ty obrázky vypadají úplně jinak než v časopisech. „Myslím si, že i samotné zhlédnutí fotek, dokáže změnit pohled na tuto část ženského těla.“ dodala umělkyně.

Věk 19, bezdětná

Předtím než jsem prošla redukcí poprsí, cítila jsem se většinou znechucená a styděla jsem se sama za sebe. Velká prsa s sebou nesla mnoho fyzických problémů, to byl také hlavní důvod, proč jsem na operaci šla.

Cítím se teď mnohem lépe. Dříve jsem se více potila a styděla jsem se, protože jsem si myslela, že musím být cítit. Taky jsem měla neustálé problémy se zády. Trvalo mi věčnost, než jsem vstala z postele. Díky podprsenkám jsem měla hluboké rýhy od ramínek.

Operací se mi prsa zmenšila o šest velikostí. Teď mám velikost DD. To bylo nejvíc, co jsem mohla ubrat, abych nevypadala disproporčně. Vždy jsem měla oproti jiným dívkám širší postavu, ačkoli jsem vždy toužila být drobná. Mnoho mých kamarádek, které byly v dospívání drobounké, každý považoval za krásné a roztomilé. Já jsem nikdy nebyla vysoká a štíhlá ani malá a roztomilá.



Při tělocviku se mi postupem času začalo dostávat nenávistných pohledů od ostatních dívek. Myslely si, že jsem byla na zvětšení prsou. Tou dobou jsem měla velikost GG. Občas jsem pak zaslechla i nepříjemné komentáře od kluků. Přišlo mi, že jediné, co na mě ostatní vidí, jsou má prsa. Celou střední jsem byla „ta s velkýma prsama“.

Když jsem řekla přátelům, že chci zajít na redukci, dostalo se mi úplně odlišných reakcí od dívek a kluků. Moje kamarádka byla například skoro víc nadšená než já, neboť věděla, jak to ovlivňuje můj život a co prožívám. Naopak ze strany mužských kamarádů jsem slýchala, jak to můžu udělat, že jsou skvělá a že je to proti přírodě.

Jsem asexuální a nemám žádného partnera. Nikdy jsem neměla sexuální styk, ale mnohokrát jsem se dostala k předehře. Dříve byla má prsa více citlivá, ale nikdy jsem pomocí nich nedosáhla vzrušení. Po operaci jsem ale ztratila skoro veškerou citlivost, neboť při ní doktoři museli odstranit celé bradavky a pak je po redukci znovu umístit na správné místo. Operace trvala čtyři hodiny. Jizvy se hojí hodně rychle a za pár let už budou nejspíš kompletně zahojené.

Dříve jsem si musela podprsenky objednávat je n ve specializovaných obchodech. V žádném případě jsem nemohla nosit podprsenky či šaty bez ramínek. Teď už se na nakupování dívám úplně jinak. Můžu si konečně koupit hezké prádlo a je to skvělý pocit.